с чего всё началось

Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, состояние которого с начала года выросло на 4,72 миллиарда долларов — до 24,1 миллиарда.

Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $38 млрд

Экономика Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.

Экономика Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.

Единоборства Нурмагомедов назвал самый важный бой в карьере Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает поединок с ирландским бойцом Конором Макгрегором самым важным в своей карьере.

Происшествия В Боливии зафиксировали неизвестный смертельный вирус Боливия попросила экспертов других стран помочь в изучении пока неизвестного вируса, и на этот призыв уже откликнулись один специалист из Бразилии и двое из американского штата Джорджия.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Авто Audi показала новый «заряженный» седан Audi S8 Система полного привода Quattro с подруливающей задней осью и спортивным дифференциалом еще больше повышает маневренность нового Audi S8 как на низких, так и на высоких скоростях.

Политика В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект Жукова У ХарковЁ «Нацкорпус» «повЁсив» депутатЁв, якЁ проголосували за повернення проспекту Григоренка ЁменЁ маршала Жукова pic.twitter.com/yZECedh5ha — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 1 июля 2019 г. С 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов".

Хоккей Панарин перешел в «Рейнджерс» с рекордным для россиян контрактом Ранее в СМИ сообщалось, что контракт 27-летнего Панарина с "Рейнджерс" будет рассчитан на семь лет со средней зарплатой за сезон 11,642 миллиона долларов.

Общество От правителя Дубая сбежала жена, прихватив 40 млн долларов Жена премьер-министра ОАЭ, правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала из страны.

Общество Роскачество исследовало мультизерновой хлеб Специалисты отдают предпочтение мультизерновому хлебу, однако предупреждают о повышенном содержании соли в продукте Эксперты Роскачества исследовали мультизерновой хлеб и отдали ему предпочтение по сравнению с обыкновенным хлебом, однако предупредили о повышенном содержании соли в продукте, говорится в пресс-релизе.

Гаджеты Дешевый камерофон Xiaomi CC9e за 189 долларов представлен официально Сегодня компания Xiaomi, наконец, официально представила смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e, а в данной заметке речь идет о более доступной модели новой линейки.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

Происшествия Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.

Интернет «Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков» «Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а блоки с информацией от связанных с компанией сервисов («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».

Энергетика Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топлива Как сообщало ИА REGNUM, в России за три года спрос на газомоторное топливо вырос на 37% — до 598,2 млн кубометров.

Армия и оружие Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.

Футбол Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.

Политика Henley & Partners: азиатские страны доминируют в рейтинге паспортов Не удержав свои лидерские позиции за прошлый квартал, Южная Корея опустилась на вторую строчку рейтинга, присоединившись к Финляндии и Германии, владельцы паспортов которых также на сегодняшний день могут путешествовать без виз в 187 стран мира.

Шоу-бизнес Линдси Лохан полностью обнажилась в честь 33-летия Сегодня Линдси Лохан отмечает свой 33-й день рождения, по этому случаю она опубликовала «праздничное» селфи в Instagram.