Экономика
Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $38 млрдПРАЙМ вчера в 09:06
Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, состояние которого с начала года выросло на 4,72 миллиарда долларов — до 24,1 миллиарда.
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с чего всё началось
С 31 декабря 2018 года 14 французов, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, увеличили свой совокупный доход на 78 миллиардов долларов, что составило 35 процентов роста.Lenta.ruвчера в 08:54
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Совокупное состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на 37 миллиардов долларов
Эхо Москвывчера в 16:01
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Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России
Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.
Обновлено в 09:18
Единоборства
Нурмагомедов назвал самый важный бой в карьере
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает поединок с ирландским бойцом Конором Макгрегором самым важным в своей карьере.
Обновлено в 09:02
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Происшествия
На Уралмаше на улице застрелили человека с сумкой денег
Обновлено в 07:39
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкие слова
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Боливии зафиксировали неизвестный смертельный вирус
Боливия попросила экспертов других стран помочь в изучении пока неизвестного вируса, и на этот призыв уже откликнулись один специалист из Бразилии и двое из американского штата Джорджия.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
Обновлено в 03:36
Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков
В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 09:38
Авто
Audi показала новый «заряженный» седан Audi S8
Система полного привода Quattro с подруливающей задней осью и спортивным дифференциалом еще больше повышает маневренность нового Audi S8 как на низких, так и на высоких скоростях.
Обновлено в 01:31
Политика
В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект Жукова
У ХарковЁ «Нацкорпус» «повЁсив» депутатЁв, якЁ проголосували за повернення проспекту Григоренка ЁменЁ маршала Жукова pic.twitter.com/yZECedh5ha — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 1 июля 2019 г. С 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов".
Обновлено в 05:24
Хоккей
Панарин перешел в «Рейнджерс» с рекордным для россиян контрактом
Ранее в СМИ сообщалось, что контракт 27-летнего Панарина с "Рейнджерс" будет рассчитан на семь лет со средней зарплатой за сезон 11,642 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 13:13
Общество
От правителя Дубая сбежала жена, прихватив 40 млн долларов
Жена премьер-министра ОАЭ, правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала из страны.
Обновлено 29 июня в 08:12
Общество
Роскачество исследовало мультизерновой хлеб
Специалисты отдают предпочтение мультизерновому хлебу, однако предупреждают о повышенном содержании соли в продукте Эксперты Роскачества исследовали мультизерновой хлеб и отдали ему предпочтение по сравнению с обыкновенным хлебом, однако предупредили о повышенном содержании соли в продукте, говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 02:39
Гаджеты
Дешевый камерофон Xiaomi CC9e за 189 долларов представлен официально
Сегодня компания Xiaomi, наконец, официально представила смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e, а в данной заметке речь идет о более доступной модели новой линейки.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Интернет
«Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков»
«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а блоки с информацией от связанных с компанией сервисов («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 09:05
Энергетика
Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топлива
Как сообщало ИА REGNUM, в России за три года спрос на газомоторное топливо вырос на 37% — до 598,2 млн кубометров.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Из летевшего над Лондоном самолёта выпало тело
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.
Обновлено в 08:39
Футбол
Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины
Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.
Обновлено в 06:00
Политика
Henley & Partners: азиатские страны доминируют в рейтинге паспортов
Не удержав свои лидерские позиции за прошлый квартал, Южная Корея опустилась на вторую строчку рейтинга, присоединившись к Финляндии и Германии, владельцы паспортов которых также на сегодняшний день могут путешествовать без виз в 187 стран мира.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Линдси Лохан полностью обнажилась в честь 33-летия
Сегодня Линдси Лохан отмечает свой 33-й день рождения, по этому случаю она опубликовала «праздничное» селфи в Instagram.
Обновлено в 05:40
Общество
«Иркут» купит сорок американских двигателей для МС-21
В 2009 году подразделение United Technologies - компания Pratt&Whitney была выбрана разработчиком и поставщиком маршевой силовой установки PW1400G для семейства МС-21, в 2012-м "Иркут" подписал с ней контракт.
Обновлено в 09:00