с чего всё началось

Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, состояние которого с начала года выросло на 4,72 миллиарда долларов — до 24,1 миллиарда.

Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $38 млрд

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