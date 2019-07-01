Экономика

Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрдREGNUM вчера в 12:03

Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд. Об этом свидетельствуют данные нового рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
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с чего всё началось
С 31 декабря 2018 года 14 французов, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index
, увеличили свой совокупный доход на 78 миллиардов долларов, что составило 35 процентов роста.
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Совокупное состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на 37 миллиардов долларов

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Газета.Ruвчера в 11:21

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Французские миллиардеры разбогатели быстрее всех

Lenta.ruвчера в 08:54
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:43, Вашингтон
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Россия и Грузия могут обсудить отношения на полях Женевской встречи

Женевские встречи по безопасности на Южном Кавказе посвящены исключительно отношениям Абхазии, Южной Осетии и Грузии.
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В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инициативу расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) за счёт участия иностранных футбольных клубов.
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