с чего всё началось

Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд. Об этом свидетельствуют данные нового рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрд

Политика Чехия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний Власти Чехии отменили ограничения на полеты российских авиакомпаний. Однако такая мера будет действовать только до 7 июля.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Происшествия Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Наука В Египте нашли десятки странных мумий При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.

Экономика Экспортеры услуг смогут вернуть НДС Предполагается, что НДС смогут компенсировать в том числе экспортеры транспортных и туристических услуг, услуг инжиниринга и IT.

Происшествия Чайка: места установки камер на дорогах говорят о желании заработать Существующая система видеофиксации нарушений на дороге является несовершенной, но органы власти не принимают мер по ее улучшению, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Политика Россия и Грузия могут обсудить отношения на полях Женевской встречи Женевские встречи по безопасности на Южном Кавказе посвящены исключительно отношениям Абхазии, Южной Осетии и Грузии.

Общество 2 июля состоится полное солнечное затмение 2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.

Экономика Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.

Происшествия Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.

Экономика В России предупредили о росте цен на мясо В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.

Шоу-бизнес Николай Басков тяжело переживает смерть отца В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.

Происшествия В Боливии обнаружен неизвестный ранее смертельный вирус От неизвестного вируса умер один человек, еще двое в реанимации. В Боливии обнаружен ранее неизвестный смертельный вирус.

Общество Обнародовано скандальное расследование Голунова Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.

Политика Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.

Спорт Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023 Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году.

Экономика Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.

Футбол УЕФА отреагировал на идею расширения РПЛ за счёт иностранных клубов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инициативу расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) за счёт участия иностранных футбольных клубов.