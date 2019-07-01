с чего всё началось

Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, состояние которого с начала года выросло на 4,72 миллиарда долларов — до 24,1 миллиарда.

Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $38 млрд

Общество ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч евро Обща сумма компенсаций, которые ЕСПЧ присудил истцам, составила 75 тысяч евро.

Происшествия Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.

Происшествия Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Политика Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.

Происшествия Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в ДНР "Съемочная группа нашего корреспондента Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка в районе поселка Александровка", - отмечается в сообщении.

Экономика Медведев поручил начать финансирование нацпроектов на 2020 год Приступить к работе с финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации национальных проектов в 2020 году, поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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Политика ТАСС сообщил об увольнении более 80 сотрудников «Ильюшина» Из ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились несколько десятков сотрудников, в том числе топ-менеджеры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Шоу-бизнес Ушел из жизни отец Николая Баскова Коллега выразил певцу свои соболезнования Сегодня юморист Владимир Винокур сообщил о смерти 67-летнего отца Николая Баскова по имени Виктор.

Шоу-бизнес Лазарев показал подросшего сына Российский певец Сергей Лазарев поделился снимками с отдыха.

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Наука В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.

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Космос Опубликованы захватывающе красивые фотографии Юпитера Кевин регулярно берет фотографии с JunoCam, и на его страничке в flickr можно найти множество других красивых изображений — не только Юпитера, но и иных космических объектов.