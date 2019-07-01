Экономика

Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $38 млрдПРАЙМ вчера в 09:06

Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, состояние которого с начала года выросло на 4,72 миллиарда долларов — до 24,1 миллиарда.
Читать в источнике
с чего всё началось
С 31 декабря 2018 года 14 французов, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index
, увеличили свой совокупный доход на 78 миллиардов долларов, что составило 35 процентов роста.
Lenta.ruвчера в 08:54

Подробнее о событии

Совокупное состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на 37 миллиардов долларов

Эхо Москвывчера в 16:01

СМИ: Российские миллиардеры за полгода стали богаче на $37,6 млрд

Росбалтвчера в 12:29

Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $38 млрд

ПРАЙМвчера в 09:06

Миллиардеры России озолотились почти на $38 млрд за полгода

Газета.Ruвчера в 11:21

Российские миллиардеры разбогатели на $38 млрд с начала года

News.ruвчера в 09:37

Российские миллиардеры за полгода стали богаче на $37 млрд

Коммерсантъвчера в 12:10

Французские миллиардеры разбогатели быстрее всех

Lenta.ruвчера в 08:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:15, Вашингтон
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

Обновлено в 01:50
Общество

ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч евро

Обща сумма компенсаций, которые ЕСПЧ присудил истцам, составила 75 тысяч евро.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Происшествия

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Политика

Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний

Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в ДНР

"Съемочная группа нашего корреспондента Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка в районе поселка Александровка", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 08:07
Экономика

Медведев поручил начать финансирование нацпроектов на 2020 год

Приступить к работе с финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации национальных проектов в 2020 году, поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

В России модернизировали ударный вертолет Ми-24

Конструкторское бюро "Миля" и "Роствертол" модернизировали ударный вертолет Ми-24 под рабочим названием Ми-35П+, сообщил после выставки "Армия-2019" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Обновлено в 03:23
Политика

ТАСС сообщил об увольнении более 80 сотрудников «Ильюшина»

Из ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились несколько десятков сотрудников, в том числе топ-менеджеры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Ушел из жизни отец Николая Баскова

Коллега выразил певцу свои соболезнования Сегодня юморист Владимир Винокур сообщил о смерти 67-летнего отца Николая Баскова по имени Виктор.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Тина Тернер впервые назвала причину самоубийства сына

Обновлено вчера в 09:25
Шоу-бизнес

Лазарев показал подросшего сына

Российский певец Сергей Лазарев поделился снимками с отдыха.
Обновлено в 05:01
Политика

Сторонники Brexit устроили демарш в Европарламенте

Депутаты Европарламента, поддерживающие Brexit, повернулись спиной к залу во время исполнения гимна ЕС.
Обновлено в 05:47
Технологии

Компания «ВТИ-СЕРВИС» поможет с переходом на онлайн-кассы

Собственные IT-разработки в сфере облачных технологий на выставке «Цифровой регион» Среднерусского экономического форума представила компания «ВТИ-СЕРВИС» – ведущий в области поставщик торгового оборудования и онлайн-касс, систем безопасности и специализированного ПО.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия

В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II

Обновлено в 06:59
Происшествия

В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Кино

Люк Бессон отменил поездку в Россию

Обновлено вчера в 10:20
Наука

В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий

На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено вчера в 07:13
Общество

В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

Обновлено в 05:56
Игры

Дополнение для Hearthstone «Спасители Ульдума» выйдет 6 августа

Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

В деле Голунова не нашли подозреваемых

Дело журналиста Ивана Голунова передано из МВД в Следственный комитет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:37
Политика

Зеленский вновь потребовал от Рады уволить Луценко и Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой рассмотреть представление об увольнении генпрокурора страны Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Сати Казанова огорчила фанатов и мужа огромными губами

Певица Сати Казанова провела опрос среди своих поклонников.
Обновлено в 05:46
Энергетика

Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топлива

Как сообщало ИА REGNUM, в России за три года спрос на газомоторное топливо вырос на 37% — до 598,2 млн кубометров.
Обновлено в 07:26
Здоровье

Врачи рассказали, как пережить акклиматизацию во время отпуска

Врач-терапевт рассказал, как снизить негативное воздействие на самочувствие при смене климатической зоны, передает издание «Российская газета».
Обновлено в 07:09
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Политика

В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект Жукова

Обновлено в 05:24
Космос

Опубликованы захватывающе красивые фотографии Юпитера

Кевин регулярно берет фотографии с JunoCam, и на его страничке в flickr можно найти множество других красивых изображений — не только Юпитера, но и иных космических объектов.
Обновлено вчера в 03:17
Гаджеты

На российском рынке смартфонов сменился лидер

В первом квартале 2019-го Honor занимал 27,1% рынка смартфонов.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия

Пропавшую на Урале в одном купальнике девушку нашли в состоянии шока

Обновлено в 04:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Сергеевич Лисин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное