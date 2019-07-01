Экономика
Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $38 млрдПРАЙМ вчера в 09:06
Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, состояние которого с начала года выросло на 4,72 миллиарда долларов — до 24,1 миллиарда.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
С 31 декабря 2018 года 14 французов, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, увеличили свой совокупный доход на 78 миллиардов долларов, что составило 35 процентов роста.Lenta.ruвчера в 08:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Совокупное состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на 37 миллиардов долларов
Эхо Москвывчера в 16:01
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:15, Вашингтон
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Обновлено в 01:50
Общество
ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч евро
Обща сумма компенсаций, которые ЕСПЧ присудил истцам, составила 75 тысяч евро.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Политика
Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний
Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в ДНР
"Съемочная группа нашего корреспондента Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка в районе поселка Александровка", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 08:07
Экономика
Медведев поручил начать финансирование нацпроектов на 2020 год
Приступить к работе с финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации национальных проектов в 2020 году, поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
В России модернизировали ударный вертолет Ми-24
Конструкторское бюро "Миля" и "Роствертол" модернизировали ударный вертолет Ми-24 под рабочим названием Ми-35П+, сообщил после выставки "Армия-2019" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Обновлено в 03:23
Политика
ТАСС сообщил об увольнении более 80 сотрудников «Ильюшина»
Из ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились несколько десятков сотрудников, в том числе топ-менеджеры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Ушел из жизни отец Николая Баскова
Коллега выразил певцу свои соболезнования Сегодня юморист Владимир Винокур сообщил о смерти 67-летнего отца Николая Баскова по имени Виктор.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Тина Тернер впервые назвала причину самоубийства сына
Обновлено вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Лазарев показал подросшего сына
Российский певец Сергей Лазарев поделился снимками с отдыха.
Обновлено в 05:01
Политика
Сторонники Brexit устроили демарш в Европарламенте
Депутаты Европарламента, поддерживающие Brexit, повернулись спиной к залу во время исполнения гимна ЕС.
Обновлено в 05:47
Технологии
Компания «ВТИ-СЕРВИС» поможет с переходом на онлайн-кассы
Собственные IT-разработки в сфере облачных технологий на выставке «Цифровой регион» Среднерусского экономического форума представила компания «ВТИ-СЕРВИС» – ведущий в области поставщик торгового оборудования и онлайн-касс, систем безопасности и специализированного ПО.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Кино
Люк Бессон отменил поездку в Россию
Обновлено вчера в 10:20
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено вчера в 07:13
Игры
Дополнение для Hearthstone «Спасители Ульдума» выйдет 6 августа
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
В деле Голунова не нашли подозреваемых
Дело журналиста Ивана Голунова передано из МВД в Следственный комитет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:37
Политика
Зеленский вновь потребовал от Рады уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой рассмотреть представление об увольнении генпрокурора страны Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Сати Казанова огорчила фанатов и мужа огромными губами
Певица Сати Казанова провела опрос среди своих поклонников.
Обновлено в 05:46
Энергетика
Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топлива
Как сообщало ИА REGNUM, в России за три года спрос на газомоторное топливо вырос на 37% — до 598,2 млн кубометров.
Обновлено в 07:26
Здоровье
Врачи рассказали, как пережить акклиматизацию во время отпуска
Врач-терапевт рассказал, как снизить негативное воздействие на самочувствие при смене климатической зоны, передает издание «Российская газета».
Обновлено в 07:09
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Космос
Опубликованы захватывающе красивые фотографии Юпитера
Кевин регулярно берет фотографии с JunoCam, и на его страничке в flickr можно найти множество других красивых изображений — не только Юпитера, но и иных космических объектов.
Обновлено вчера в 03:17
Гаджеты
На российском рынке смартфонов сменился лидер
В первом квартале 2019-го Honor занимал 27,1% рынка смартфонов.
Обновлено вчера в 18:26