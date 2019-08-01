Экономика

Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $36,6 млрдРБК вчера в 12:32

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года выросло на $35,6, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaire Index (BBI).
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Российские миллиардеры заработали более $36 млрд в этом году

Газета.Ruвчера в 16:30

Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов

РИА Новостивчера в 10:32

Богатейшие россияне увеличили капитал с начала года более чем на 36 миллиардов долларов

Газета Кемеровавчера в 11:02

Российские миллиардеры с начала года разбогатели в общей сумме более чем на 36,5 миллиардов долларов

Эхо Москвывчера в 13:01

Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $36,6 млрд

РБКвчера в 12:32

Российские миллиардеры стали богаче с начала года на 36 миллиардов долларов

Говорит Москвавчера в 10:48

Российские олигархи стали богаче на 36 миллиардов долларов

URA.Ruвчера в 11:49
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Жукова

Обновлено в 05:49
Политика

В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России

США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
Обновлено в 09:26
Общество

Гидрометцентр предупреждает об аномально холодном августе

Начало августа в Центральном федеральном округе, а также большинстве регионов Приволжского, Северо-Западного и Южного округов будет холоднее обычного.
Обновлено вчера в 03:35
Футбол

«Реал» хочет приобрести Донни ван де Бека

Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек может перебраться в "Реал".
Обновлено 31 июля в 17:44
Происшествия

СК возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Сибири

Обновлено вчера в 11:44
Политика

МИД России назвал мотив выхода США из ДРСМД

США спровоцировали «непреодолимый кризис» вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности, чтобы выйти из него и избавиться от установленных соглашением ограничений, заявили в МИД России.
Обновлено в 09:22
Политика

Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
Обновлено в 06:59
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

У звезды «Дома-2» Руслана Проскурова родилась дочь

Напомним, в этом году среди бывших участников «Дома-2» произошел настоящий бэби-бум. Родителями стали сразу несколько звезд телестройки.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Среди задержанных в Москве 27 июля нашли 134 «уклониста» от армии

Следственный комитет РФ официально объявил, что среди задержанных 27 июля граждан, оказалось 134 молодых человека, которые уклоняются от службы в армии.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие

Корветы Балтфлота вышли на охоту за подлодкой

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, поиск и уничтожение подводной лодки условного противника корветы БФ "Бойкий", "Стерегущий" и "Стойкий" отработают во взаимодействии с четырьмя противолодочными самолетами Ил-38Н противолодочной авиации Тихоокеанского и Северного флотов.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Петербурге задержанный признался в убийстве активистки Григорьевой

Обновлено в 07:59
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Тушивший пожары самолет разбился во Франции

Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший лесные пожары, передает РИА "Новости". Инцидент произошел в департаменте Гар.
Обновлено в 12:28
Культура

Дженнифер Энистон попросила миллион за съемки в фильме «Брат-3»

Эпатажный продюсер и шоумен Стас Барецкий продолжает интриговать общественность новостями о съемках своего нового фильма – третьей части культовой картины «Брат».
Обновлено в 01:54
Политика

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Музыка

Maruv выпустила новую песню на русском языке

Украинская певица Maruv записала новую песню на русском языке под названием "Между нами".
Обновлено в 06:48
Происшествия

Мамаев и Кокорин подали ходатайство об УДО

Приговоренные к тюремным срокам полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО).
Обновлено в 09:35
Политика

Порошенко заявил, что лично составлял Минские соглашения

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично составлял текст Минских соглашений, которые потом были приняты.
Обновлено вчера в 08:27
Армия и оружие

Словакия попрощалась с советскими МиГ-29

Воздушные силы Словакии решили променять советские МиГ-29 на F-16 США. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на The Defense Post.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Елизавета II сделает Меган Маркл «душевный» подарок

«Не секрет, что Балморал - любимый дом Ее Величества, поэтому это приглашение является по-настоящему ценным и душевным», — цитирует источник Express.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия

В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике

На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Экономика

Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб

О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Трамп оценил недавние ракетные испытания в КНДР

Ранее Трамп уже заявлял, что США и КНДР не договаривались о том, что Пхеньян прекратит испытания ракет малой дальности.
Обновлено в 11:26
Политика

Почему Крым никогда не станет украинским, объяснил журналист из Швейцарии

Журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер объяснил, почему Крымский полуостров никогда не вернется в состав Украины.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа

«Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.
Обновлено в 06:36
Политика

Медведев высказался насчет протеста Токио из-за визита на Курилы

Обновлено в 05:34
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Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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