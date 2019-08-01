Экономика

Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $36,6 млрдРБК вчера в 12:32

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года выросло на $35,6, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaire Index (BBI).
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

Российские миллиардеры заработали более $36 млрд в этом году

Газета.Ruвчера в 16:30

Российские олигархи стали богаче на 36 миллиардов долларов

URA.Ruвчера в 11:49

Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов

РИА Новостивчера в 10:32

Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $36,6 млрд

РБКвчера в 12:32

Российские миллиардеры стали богаче с начала года на 36 миллиардов долларов

Говорит Москвавчера в 10:48

Богатейшие россияне увеличили капитал с начала года более чем на 36 миллиардов долларов

Газета Кемеровавчера в 11:02

Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $36,3 млрд

ПРАЙМвчера в 10:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:09, Ашберн
Политика

МИД РФ назвал серьезнейшей ошибкой выход США из ДРСМД

Министерство иностранных дел России прокомментировало выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и приостановление действия соглашения.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Российскую ЛГБТ-активистку убили из-за «слишком сильных оскорблений»

Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Россия испытает стратегический бомбардировщик нового поколения

Стратегический бомбардировщик-невидимка нового поколения ПАК ДА, разрабатываемый для Аэрокосмических сил России, пройдет испытания в Центре летных испытаний и разработок в подмосковном городе Жуковский, сообщила в пятницу, 2 августа авиастроительная компания "Туполев".
Обновлено в 10:43
Театры

Джигарханян вернулся в театр после долгой болезни

Режиссер и актер Армен Джигарханян вернулся к работе после скандального развода с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Преемника лидера криминального мира Япончика зарезали в Запорожье

Обновлено в 05:21
Политика

Суд Украины постановил завести дело на Парубия, сообщили СМИ

Киевский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело против спикера Рады Андрея Парубия.
Обновлено в 09:30
Происшествия

На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция

Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.
Обновлено в 10:50
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено 31 июля в 09:27
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Аполлонов познакомил Рубцову с будущим мужем

Рубцова с будущим мужем мило пообщались, обменялись телефонам и расстались после сеанса.
Обновлено в 10:02
Авто

Renault Duster получил новый мотор

Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.
Обновлено в 01:23
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Финансы

Крупнейшие банки снизили ставки рублевых и валютных вкладов

Продолжается снижение ставок валютных и рублевых вкладов в крупнейших розничных банках, средняя максимальная ставка топ-10 банков приблизилась к отметке 7% и может опуститься еще ниже.
Обновлено в 08:51
Политика

NYT сообщила о двух санкционных мерах США против России

В рамках второго пакета антироссийских санкций, которые США вводят в качестве реакции на отравление в Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Вашингтон ввел две ограничительные меры.
Обновлено в 03:38
Космос

А была ли высадка на Луну? Аргументы скептиков разбиваются о факты

Иногда скептики приводят «железные» аргументы.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло

По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес

В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова

В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Футбол

Шаронов рассказал о подготовке «Рубина» к матчу с ЦСКА

Тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов рассказал, как проходит подготовка клуба к предстоящей игре чемпионата России с московским ЦСКА.
Обновлено в 11:02
Политика

Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией

Обновлено в 08:53
Происшествия

Московские суды арестовали 88 человек за несанкционированную акцию 27 июля

Столичные суды за неделю арестовали 88 участников несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе, заявили в ДНР

Обновлено в 06:45
Политика

Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 07:26
Гаджеты

Популярность услуги Trade-in в «Связном» выросла в шесть раз

С июля 2018 г. по июль 2019 г. число клиентов, воспользовавшихся программой обмена старых смартфонов на новые, увеличилось в шесть раз по сравнению с прошлым аналогичным периодом.
Обновлено в 06:17
Политика

Бывший премьер Украины предостерёг киевские власти от необдуманных мер

ИА «Ореанда-Новости» Юрий Ехануров, занимавший пост премьер-министра Украины в 2005–2006 годах, высказал мнение, что попытки киевской администрации предпринимать необдуманные меры при ослабленной экономике могут привести к краху.
Обновлено в 05:44
Игры

Первый уровень Super Mario Bros. превратили в 3D-шутер

Обновлено в 08:45
Общество

В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Экономика

Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на Курилах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает интересной идею обнуления налогов на Курилах.
Обновлено вчера в 21:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Сергеевич Лисин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное