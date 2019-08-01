Экономика
Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $36,6 млрдРБК вчера в 12:32
Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года выросло на $35,6, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaire Index (BBI).
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Богатейшие россияне увеличили капитал с начала года более чем на 36 миллиардов долларов
Газета Кемеровавчера в 11:02
Российские миллиардеры стали богаче с начала года на 36 миллиардов долларов
Говорит Москвавчера в 10:48
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Порошенко: Медведчук при мне голову не мог поднять
Экс-президент Украины Петр Порошенко признался журналистам, что очень удивлен внезапному продвижению и влиянию председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
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В Японии казнили двоих осужденных
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Стало известно, что не показали на открытии Олимпиады в Сочи
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Обновлено вчера в 10:22
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Новый Volkswagen Tiguan 2022 – опубликованы первые рендеры
Обновлено в 01:06
Здоровье
Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание
"Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
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Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
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Экономика
Petrobras заработала почти $5 млрд во втором квартале
Чистая прибыль бразильской нефтегазовой компании Petrobras во втором квартале 2019 составила около 18,9 млрд реалов (почти $5 млрд долларов).
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В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
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Обновлено в 00:51
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
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Названы топ-10 моделей, зарегистрированных на юрлица
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Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
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Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
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