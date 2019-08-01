Экономика

Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $36,6 млрдРБК вчера в 12:32

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года выросло на $35,6, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaire Index (BBI).
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Российские миллиардеры с начала года разбогатели в общей сумме более чем на 36,5 миллиардов долларов

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РИА Новостивчера в 10:32
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Политика

Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей

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Ученые: язь в реках Томской области на 100% заражен описторхозом

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Александр Петров и Стася Милославская пришли вместе на премьеру

Сперва Александра и Стасю пару раз заметили вместе за кулисами, на днях Милославская вслед за Петровым прилетела к нему в Нижний Новгород, а тридцатого июля актеры появились вместе на премьере картины «Гив ми либерти».
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Согласно источникам в Минобороны РФ, военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток.
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Стало известно, что не показали на открытии Олимпиады в Сочи

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Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
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Автоэксперты сравнили «экономию» на газе по сравнению с бензином

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ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

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Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание

"Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
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Чистая прибыль бразильской нефтегазовой компании Petrobras во втором квартале 2019 составила около 18,9 млрд реалов (почти $5 млрд долларов).
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