Экономика

Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $36,6 млрдРБК вчера в 12:32

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года выросло на $35,6, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaire Index (BBI).
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Российские миллиардеры заработали более $36 млрд в этом году

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Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $36,6 млрд

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Богатейшие россияне увеличили капитал с начала года более чем на 36 миллиардов долларов

Газета Кемеровавчера в 11:02
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Преемника лидера криминального мира Япончика зарезали в Запорожье

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На Украине рассказали о пропуске россиян через границу

Дейнеко считает, что подобные моменты должны учитываться пограничниками при принятии решения о допуске россиян на территорию Украины.
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Политика

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Политика

Зеленский подтвердил существование заявления Богдана об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке.
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«Спартак» договорился о трансфере Тиля

"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
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Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
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2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Футбол

Мбаппе хочет, чтобы Неймар остался в «ПСЖ»

Напомним, журналисты сообщали, что "ПСЖ" не против расстаться с Неймаром, парижане готовы рассмотреть все предложения по бразильскому форварду, но в клубе не хотят, чтобы бразилец вернулся в каталонскую "Барселону".
Обновлено в 07:29
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Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.
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СБУ сообщила, что пропавшими без вести в Донбассе числятся 258 человек

Служба безопасности Украины сообщает, что пропавшими без вести за период конфликта на востоке Украины числятся 258 человек.
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Политика

Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил

Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Происшествия

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Российские ученые решили спорный пример из школьного курса по математике и дали правильный ответ.
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В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова

В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
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Песня группы Metallica спасла канадку и ее пса от пумы

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После продолжительной болезни Армен Джигарханян вернулся в театр

Обновлено в 07:30
Политика

Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
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Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков

22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
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В Москве зафиксировали появление тропических постельных клопов

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Памфилова призвала кандидатов вместо незаконных митингов идти в ЦИК

Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала оппозицию не ломать судьбы людей, втягивая их в незаконные акции протеста.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских

В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
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Экономика

Крупнейшие агрегаторы такси в России отчитались об убытках за 2018 год

Выручка ООО «Сити-Мобил» (бренд «Ситимобил») выросла в 3,4 раза, до 1,068 млрд руб.
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Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужил арбитр-женщина

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ОАК-РРТ расширяется с Kia в Вологде

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Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
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Армия и оружие

«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12

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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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