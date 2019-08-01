Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года выросло на $35,6, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaire Index (BBI).

Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $36,6 млрд

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