с чего всё началось

Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд. Об этом свидетельствуют данные нового рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрд

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Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

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Происшествия В Чечне неизвестный убил полицейского на посту Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Транспорт Участок М-11 от МКАДа до Твери готовится к открытию 3 июля в Тверской области запустят автомобильное движение с 97 по 149 километр скоростной трассы М-11.

Происшествия Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.

Хоккей Бобровский стал игроком «Флориды» «Флорида» объявила о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.

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Политика Требование Зеленского наказать Климкина назвали сведением счетов «Считаю недопустимым сведение политических счетов за профессиональную позицию министра», — добавил он.

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Происшествия Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в РФ Власти Черногории экстрадировали главу банка "Тройка", обвиняемого в России растрате в особо крупном размере.

Футбол Грузинский полузащитник покинул ФК «Локомотив» Грузинский полузащитник Хвичи Кварацхелия покинул московский футбольный клуб «Локомотив».

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Энергетика ОПЕК продлила соглашение по нефти на девять месяцев Министры стран ОПЕК в ходе заседания в Вене договорились продлить ограничения по добыче нефти на девять месяцев.

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Общество Мексиканский город засыпало метровым слоем града Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.