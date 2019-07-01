Экономика

Российские миллиардеры разбогатели на $38 млрд с начала годаBFM.ru вчера в 12:07

Всего в списке представлены 500 богатейших людей планеты, 24 из которых — россияне. Лидером среди российских миллиардеров, согласно рейтингу, стал совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние увеличилось с начала года на $4,72 млрд, до $24,1 млрд.
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с чего всё началось
С 31 декабря 2018 года 14 французов, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index
, увеличили свой совокупный доход на 78 миллиардов долларов, что составило 35 процентов роста.
Lenta.ruвчера в 08:54

Подробнее о событии

Совокупное состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на 37 миллиардов долларов

Эхо Москвывчера в 16:01

Российские миллиардеры разбогатели на $38 млрд с начала года

News.ruвчера в 09:37

Российские миллиардеры за полгода стали богаче на $37 млрд

Коммерсантъвчера в 12:10

Миллиардеры России озолотились почти на $38 млрд за полгода

Газета.Ruвчера в 11:21

СМИ: Российские миллиардеры за полгода стали богаче на $37,6 млрд

Росбалтвчера в 12:29

Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $38 млрд

ПРАЙМвчера в 09:06

Французские миллиардеры разбогатели быстрее всех

Lenta.ruвчера в 08:54
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Общество

Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших

Обновлено в 03:00
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено вчера в 16:01
Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию

Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Со школьницы в Петербурге сняли украшения на 423 тысячи рублей

Обновлено в 03:10
Финансы

В ПФР рассказали, на что обращать внимание при смене страховщика

Россиянам при смене страховщика следует обращать внимание на его участие в системе гарантирования прав застрахованных, а также помнить о возможной потере инвестиционного дохода при досрочной смене фонда, рассказали РИА Новости в Пенсионном фонде России.
Обновлено вчера в 20:25
Космос

Оумуамуа признали обеспыленной кометой

Небесное тело, получившее обозначение 1I/2017 U1 и позже названное Оумуамуа («посланник издалека» в переводе с гавайского) двигалось по незамкнутой траектории, то есть по кривой, которая не замыкалась в орбиту вокруг Солнца.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия

В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера

Обновлено вчера в 23:05
Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 02:18
Политика

Вторые туры губернаторских выборов могут пройти в трех регионах России

Прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах России 8 сентября. Только трое из губернаторов пойдут на новый срок.
Обновлено в 01:51
Экономика

Forbes рассказал о самых выгодных российских франшизах

Эксперты Forbes проанализировали и составили топ-30 самых выгодных российских франшиз.
Обновлено в 02:24
Общество

Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро

Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Общество

Роскачество проверило мультизерновой хлеб

По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Экономика

В России обнаружили замороженные стройки на триллионы рублей

Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 03:03
Политика

Россия передумала отменять визы для граждан Грузии

Россия была готова отменить въездные визы для граждан Грузии, однако отложила это решение из-за волны антироссийских протестов в Тбилиси.
Обновлено вчера в 16:56
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Обновлено в 01:10
Футбол

Transfermarkt: «Рубин» подписал Кварацхелию и Микелтадзе

Обновлено вчера в 23:45
Транспорт

Движение по трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области ограничено

Ограничение на движение тяжеловесного транспорта через Иркутскую область введено из-за режима чрезвычайной ситуации, 2 июля сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
Обновлено в 01:49
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Происшествия

В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника

Обновлено вчера в 14:08
Общество

КоАП предложено отказаться от секс-услуг

Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие

На Кипре упала российская ракета

Обновлено вчера в 07:17
Происшествия

Тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка

Обновлено в 02:17
Экономика

Цены на мясо могут подскочить на 10%

О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 12:43
Экономика

Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Здоровье

Врачи назвали основные причины высокой смертности при инфаркте

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова и внештатный специалист-кардиолог Минздрава по Северо-Западному округу, академик РАН Евгений Шляхто назвал основные причины высокой летальности при инфаркте миокарда у россиян.
Обновлено в 03:20
Общество

Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию

Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Космос

50 лет высадке на Луне: отмечаем юбилей вместе с NASA

Обновлено вчера в 00:17
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Владимир Сергеевич Лисин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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Леонид Викторович Михельсон
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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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