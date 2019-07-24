Общество

Российские метеорологи дают прогноз о снеге в выходныеЮжный Федеральный вчера в 13:47

Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, сообщает, что на крайнем севере и северо-востоке европейской части России возможны в выходные местами даже осадки в виде дождя с мокрым снегом. Как уверяет синоптик, снег летом на крайнем севере не редкость.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
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Пушков прокомментировал задержание российского танкера на Украине

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Следственный комитет получил новое здание

Следственный комитет получил новое здание В четверг в День сотрудников органов следствия председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин открыл новое здание комитета в Техническом переулке, а его подчиненные получили наставления от президента Владимира Путина.
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О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты

Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
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В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ

В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ, который состоится 28 июля.
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