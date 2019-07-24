Экономика
Российские магазины пригрозили ЦБ бойкотомLenta.ru 01:58
Крупные ретейлеры готовы отказаться от участия в проекте Центробанка Система быстрых платежей (СБП), который помимо мгновенных переводов по номеру телефона между счетами в разных банках позволяет расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.
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с чего всё началось
Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг.Ведомостивчера в 17:41
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