Экономика

Российские магазины пригрозили ЦБ бойкотомLenta.ru 01:58

Крупные ретейлеры готовы отказаться от участия в проекте Центробанка Система быстрых платежей (СБП), который помимо мгновенных переводов по номеру телефона между счетами в разных банках позволяет расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.
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с чего всё началось

Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг.
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Крупный бизнес предупредил Центробанк об отказе от нового вида безналичных платежей в магазинах

URA.Ruвчера в 19:59

Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Ведомостивчера в 17:41

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

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Ритейл пригрозил ЦБ отказом от участия в Системе быстрых платежей

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«Ведомости»: ретейл может отказаться от Системы быстрых платежей из-за высоких тарифов

ТАССвчера в 19:38

Ретейлеры могут объявить бойкот системе быстрых платежей от ЦБ

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Ретейлеры могут объявить бойкот Системе быстрых платежей от Центробанка

Телеканал 360°вчера в 21:32
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Госпошлина ипотечных каникул Россияне с 1 августа будут освобождены от уплаты государственной пошлины при внесении изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости в связи с реализацией права на ипотечные каникулы.
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В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
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Армия и оружие

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Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
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К директору ФБК Ивану Жданову пришли с обыском

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Госдума запретила микрокредиты под залог жилья

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В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
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В ночь на 25 июля мск в городе Янки (США) состоялся товарищеский матч между английским «Ливерпулем» и португальским «Спортингом».
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Американский финансист Джеффри Эпштейн, подозреваемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и содержащийся в тюрьме на Манхэттене, на этой неделе был найден лежащим «в полубессознательном состоянии» на полу своей камеры, сообщает телеканал NBC.
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Пентагон отказался заниматься эскортом в Персидском заливе

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Маск планирует не собирать Tesla, а отливать машину целиком

В настоящее время на фабриках Tesla детали корпуса штампуют на множестве отдельных машин.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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