Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг.

с чего всё началось

Крупные ретейлеры готовы отказаться от участия в проекте Центробанка Система быстрых платежей (СБП), который помимо мгновенных переводов по номеру телефона между счетами в разных банках позволяет расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.

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