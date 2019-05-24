Экономика
Российские магазины предупредили о резком росте ценГазета Кемерова вчера в 04:59
Ритейлеры предупредили банки и платёжные системы о росте цен. Связано это с высокими ставками по оплате товаров банковскими картами (эквайринг), пишут «Известия», ссылаясь на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в адрес Ассоциации банков России (АБР).
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с чего всё началось
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы: если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.Известия23 мая в 17:01
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