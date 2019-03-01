Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на чемпионате мираРИА Новости 09:02

Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла серебро в эстафете 4х10 километров на чемпионате мира в Австрии. Победу одержала команда Норвегии (Эмиль Иверсен, Мартин Йонсруд Сундбю, Шур Рёте и Йоханнес Клебо), показавшая время 1 час 42 минуты 32,1 секунды.

Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

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