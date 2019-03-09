Спорт

Лыжник Большунов: в марафоне все сработали хорошоВести.Ru 08:47

Российский лыжник Александр Большунов, победивший в гонке на 50 километров на этапе Кубка мира в норвежском Осло, отметил действия всей команды во время марафона. Также он похвалил работу сервисменов, хорошо подготовивших лыжи спортсмена.
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Александр Большунов
Ощущения очень хорошие, я рад, что смог здесь выиграть. Это реально королевский полтинник, потому что трасса очень сложная, погодные условия сложные. Я рад, что справился. Спасибо нашему сервису, сработал сегодня на отлично.
— Александр Большунов, российский лыжникSports.ru 06:41

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Российский лыжник. Трёхкратный вице-чемпион зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете, командном спринте и лыжном марафоне. Чемпион мира 2015 года в скиатлоне. Трёхкратный вице-чемпион мира, победитель зимней Универсиады 2007 года, бронзовый призёр многодневной лыжной гонки Тур-де-Ски 2013 года, многократный чемпион России. Заслуженный мастер спорта России. С 2018 года - председатель Федерации лыжных гонок Удмуртии.
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Александр Большунов
Российский лыжник
Российский лыжник, четырёхкратный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года, двукратный призёр чемпионата мира 2019 года. Победитель и серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по бегу на роликовых лыжах. Заслуженный мастер спорта России. Универсал, успешно выступает как в спринтерских, так и в дистанционных гонках.
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