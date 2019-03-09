Спорт
Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира в ОслоВести.Ru 06:41
На очередном этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в шведском Осло, российские лыжники заняли три первых места в гонке на 50 километров классическим стилем. Золото досталось Александру Большунову, финишировавшему с результатом 2 часа 23 минуты 49,8 секунды.
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