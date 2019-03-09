Спорт

Российские лыжники взяли золотые награды в эстафете на УниверсиадеАргументы и Факты 03:10

Спортсмены из РФ преодолели дистанцию за 1 час 15 минут 22,2 секунды Российские лыжники Иван Кириллов, Антона Тимашов, Кирилл Киливнюк и Иван Якимушкин стали первыми в лыжной эстафете 4х7, 5 км на Универсиаде-2019, которая проходит в Красноярске.
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Российские лыжники выиграли золото Универсиады в эстафете

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