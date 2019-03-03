Спорт
Путин наградил победителей лыжной гонки на УниверсиадеГазета.Ru 04:13
Президент России Владимир Путин на Универсиаде в Красноярске наградил победителей лыжной гонки на 10 км среди мужчин, сообщает "Советский спорт". Российские спортсмены заняли первые шесть мест в турнирной таблице.
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Политика
The Times назвала причину досрочного завершения саммита США и КНДР
Саммит США и КНДР во вьетнамском Ханое завершился досрочно из-за требования американской стороны закрыть якобы находящееся в окрестностях Пхеньяна секретное предприятие, на котором ведутся работы по обогащению урана, пишет газета The Times.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Боевики атаковали армию Сирии в провинции Хама
Отмечается, что боевики воспользовались плохими погодными условиями, обстреляли позиции армии, а после нанесли массированный удар.
Обновлено в 05:07
Политика
Сын погибшей от «Новичка» британки написал письмо Владимиру Путину
Сын британки Дон Стерджес, умершей в 2018 году в результате отравления в Эймсбери, 20-летний Эван Хоуп направил президенту России Владимиру Путину открытое письмо, в котором просит помочь в расследовании дела.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Трое мужчин погибли в Петербурге, выпрыгнув из горящей квартиры
Трое мужчин выпрыгнули из окна горящей квартиры на востоке Петербурга утром 3 марта, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением
Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Здоровье
Названы самые распространённые у россиян психические расстройства
В Минздраве рассказали о самых распространённых психических расстройствах у россиян.
Обновлено в 01:00
Политика
В Черногории протестующие потребовали отставки президента
Обновлено в 02:33
Единоборства
Магомедшарипов победил Стивенса на турнире UFC235
Российский боец смешанного стиля в полулегкой категории Забит Магомедшарипов одержал победу над представителем США Джереми Стивенсом на турнире UFC235, проходившем в Лас-Вегасе, сообщает 3 марта «Матч ТВ».
Обновлено в 04:34
Политика
Немецкий политик сравнил Крым с Берлином после объединения Германии
Приехавший в Крым немецкий политик, глава фракции "Левые" в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер считает, что современный Крым по темпам развития напоминает Берлин в 90-е годы, после объединения Германии.
Обновлено в 04:45
Политика
Стелу Монумента Славы во Львове снесли с третьей попытки
Лишь с третьей попытки удалось демонтировать стелу Монумента Славы во Львове.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП на МКАД
В Сети появилось видео с западного участка МКАД, где произошла серия ДТП.
Обновлено в 02:23
Общество
В Москве сносят спорткомплекс «Олимпийский»
«Олимпийский» был возведен к Олимпиаде 1980 года в Москве.
Обновлено в 03:00
Политика
В Греции задержали россиянина по запросу Украины
В Греции задержали российского специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина по запросу Украины, сообщил РИА Новости адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Матвиенко: Россия не допустит военного вторжения в Венесуэлу
Россия сделает все возможное, чтобы не допустить военного вторжения в Боливарианскую Республику, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в воскресенье в Москве на встрече с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Пострадавший при взрыве газа в Ингушетии мальчик умер в больнице
В больнице Нижнего Новгорода умер второй ребенок, пострадавший от взрыва газа в Ингушетии. Об этом "РГ" сообщили в администрации Назрани.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Москве эвакуировали ТЦ «Райкин Плаза» из-за короткого замыкания
Посетителей торгового центра «Райкин Плаза» на северо-востоке Москвы эвакуировали из здания после короткого замыкания в электрооборудовании, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Настоящий убийца: Американцы оценили новый российский автомат ШАК-12
Специалисты высоко оценили оружие уже в названии материала: «Забудьте М-16 или АК-47: Эта российская штурмовая винтовка — настоящий убийца».
Обновлено в 04:50
Происшествия
Судно с зерном для Ирана село на мель под Астраханью
Судно «Степано», которое перевозило из Астрахани в иранский порт Амиробад около 5 тыс. т зерна, село на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК).
Обновлено в 04:29
Политика
Transparency International: Украина может потерять безвиз с Евросоюзом
Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International пригрозила Украине заморозить безвизовый режим с ЕС и лишить финансовой помощи от Международного валютного фонда.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Россия открестилась от геополитической роли Крымского моста
Участники саммита пришли к выводу, что Москва не соблюдает международное право и использует Крымский мост для своих геополитических целей.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
В Забайкалье девять человек пострадали в результате ДТП
Обновлено в 04:55
Культура
Серебряков объяснил свои критические высказывания о России
Российский актер Алексей Серебряков прокомментировал поступавшие в его адрес обвинения в русофобии за неоднократные критические высказывания в адрес страны в эфире телепередачи «Белая студия» на канале «Россия – Культура».
Обновлено в 03:32
Экономика
Стало известно, сколько россияне тратят на бензин
Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали, сколько россияне тратят на бензин.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Браудера обвинили в убийстве российского бизнесмена
Как пишет Уильям Браудер в своём Twitter, Следственный комитет России предъявил ему обвинение в убийстве российского бизнесмена Александра Перепеличного.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Челябинской области при пожаре погибли трое детей
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Швеции 90 человек устроили массовую драку
Обновлено вчера в 08:25
Спорт
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды для участия в чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 03:50
Политика
Списанные американские корабли для Украины не смогли до нее доплыть
Церемония передачи Украине двух списанных катеров состоялась в Балтиморе еще в сентябре прошлого года, на ней присутствовали президент Украины Петр Порошенко и командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.
Обновлено вчера в 08:11
Общество
Москвичей 8 марта ждет плюсовая температура
Собеседник агентства добавил, что с точки зрения климата март для Москвы - это все еще зимний месяц.
Обновлено в 03:31
Общество
В Санкт-Петебурге прошла зимняя гроза
Редкое явление - зимняя гроза наблюдается в Петербурге вечером в субботу.
Обновлено вчера в 16:30