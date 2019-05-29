Российские космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенцеГазета.Ru 14:31

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, которое провисело в открытом космосе около 10 лет. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что операция по возвращению висевшего на внешней стороне станции полотенца прошла вне графика.

Российские космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

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