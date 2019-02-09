Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 годуРИА Новости вчера в 23:29

В пояснении указывается, что экипаж первой экспедиции должен будет отработать некие "операции деятельности космонавтов на Луне" и "выполнить работы по задачам РАН".

с чего всё началось

В 2032-м планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также вторую экспедицию, которая займется "апробированием средств передвижения по поверхности".

Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году

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