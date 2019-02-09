Космос
Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 годуРИА Новости вчера в 23:29
В пояснении указывается, что экипаж первой экспедиции должен будет отработать некие "операции деятельности космонавтов на Луне" и "выполнить работы по задачам РАН".
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с чего всё началось
Российская лунная программа Ранее сообщалось, что "Роскосмос" окончательно определил наиболее предпочтительный облик ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей", которую планируется использовать для полетов к Луне.РИА Новостивчера в 23:29
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Политика
Зеленский устроил во Львове перепалку с ветеранами АТО
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский устроил перепалку с бывшими военными во Львове.
Обновлено в 02:23
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Эксперты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России
Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».
Обновлено вчера в 22:36
Авто
В Азербайджане начали совместно с Россией строить автомобильный завод
Меморандум о сотрудничестве в области развития национального сборочного производства коммерческих автомобилей ГАЗ в Азербайджане был подписан 23 апреля прошлого года в Баку.
Обновлено в 03:36
Космос
«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна
Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.
Обновлено в 03:03
Политика
Небензя заявил о давлении США на постпредство РФ при ООН
Постоянное представительство России при ООН испытывает сильное давление со стороны американских властей, заявил постпред РФ Василий Небензя в интервью по случаю Дня дипломатического работника.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Лондоне самолет во время посадки снесло с полосы ураганным ветром
Пассажирский самолет авиакомпании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за ураганного ветра, пишет 8 февраля Daily Mail.
Обновлено вчера в 20:52
Авто
Volkswagen может подать иск к Bosch из-за дизельного скандала
«Дизельный» скандал разгорелся в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что Volkswagen искажал данные о вредных выхлопах в атмосферу.
Обновлено в 04:02
Общество
В Петербурге чиновников пригласили на субботник убирать снег и лед
Чиновников в Санкт-Петербурге пригласили на субботник после сильных снегопадов и жалоб горожан на плохую уборку, сообщает администрация губернатора.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Шесть человек погибли при падении автобуса с обрыва в Кузбассе
Шесть человек погибли на месте, ещё шестнадцать доставлены в больницу с травмами.
Обновлено вчера в 00:53
Общество
Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети
Обновлено вчера в 03:17
Путешествия
Назван самый популярный месяц для путешествий в одиночестве
Самым популярным месяцем для одиночных путешествий стал февраль, также наиболее часто россияне отправляются в поездки без компании в ноябре и декабре, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 03:28
Авто
Opel показал первый тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено вчера в 05:00
Общество
В Таиланде открылся первый магазин без персонала
Один из крупнейших операторов мобильной связи компания AIS открыла в Пхукете первый магазин без персонала.
Обновлено в 01:22
Авто
Volkswagen снизил мощность Teramont для России
Согласно документу, мощность 3,6-литрового мотора уменьшится с 280 до 249 лошадиных сил, что снизит транспортный налог вдвое.
Обновлено вчера в 23:53
Авто
АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.
Обновлено вчера в 14:45
Музыка
Лазарев рассказал, как упал со стены на прошлом «Евровидении»
Певец Сергей Лазарев, который отправится в этом году в Израиль от России покорять "Евровидение-2019", рассказал в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1", как упал во время репетиции, когда готовился к конкурсу в 2016 году.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в стрельбе возле кафе
В Ростове-на-Дону задержали 25-летнего жителя по подозрению в стрельбе в кафе, в результате которой скончался один человек.
Обновлено в 04:36
Спорт
Рика Кихира победила на чемпионате четырех континентов
Японская фигуристка Рика Кихира стала победительницей в одиночном разряде у женщин на чемпионате четырех континентов, проходящем в Анахайме (США), сообщает 9 февраля Сhampionat.com.
Обновлено в 03:51
Кино
Умер енот, ставший прототипом Ракеты из «Стражей Галактики»
Девятилетний енот по кличке Орео, ставший прообразом Ракеты из фильма "Стражи галактики", умер 7 февраля.
Обновлено вчера в 08:33
Общество
Жители Германии смели товары с полок магазинов российской сети
Жители Германии демонстрируют ажиотажный интерес к первому магазину-дискаунтеру российской сети в стране.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
При столкновения поездов в Испании погиб один человек
Один человек погиб, восемь получили ранения в результате столкновения двух пригородных поездов в Каталонии (Испания).
Обновлено вчера в 13:35
Авто
Объявлены российские цены на новую Toyota Corolla
Российские дилеры Toyota начали прием заказов на седан Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Дипломатов предупредили о сотнях шпионов из России и Китая в Брюсселе
Служба внутренней безопасности европейской службы внешних связей предупредила работающих в Брюсселе дипломатов и военных, что в столице Бельгии работают около 250 китайских и 200 российских шпионов.
Обновлено в 04:01
Общество
Около 30 тыс. домов остались без электроэнергии из-за грозы в Сиднее
Около 28,7 тыс. домов в Сиднее остались без электричества из-за сильной грозы и шквалистого ветра.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В зоопарке Лондона суматранский тигр задрал невесту
В зоопарке Лондона суматранский тигр по кличке Асим задрал невесту.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Степной суслик помог археологам найти древний клад
Археологическая группа Марийского государственного университета рассказала об экспедициях, раскопках, находках и роли астраханских степных сусликов в обнаружении уникальных исторических артефактов.
Обновлено 07 февраля в 13:56