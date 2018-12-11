Космос
Российские космонавты вскрыли обшивку «Союза МС-09»
Российские космонавты вскрыли обшивку «Союза МС-09»REGNUM18:46
Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для проведения работ с целью исследования обшивки «Союз МС-09». Они должны провести исследование внешней поверхности корабля, чтобы выяснить причину возникновения отверстия.
REGNUM18:46
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Российские космонавты, готовящиеся к выходу в космос, вошли в скафандры – Рогозин
Интерфакс - Россия09:39
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Космос
Биопринтер на орбите Земли напечатал хрящевую ткань человека
20 декабря вечером результаты эксперимента будут доставлены на Землю, где учёные проведут гистологическое исследование полученных образцов тканей и межклеточных соединений.
Обновлено в 17:59
Космос
Космический корабль NASA OSIRIS-REx обнаружил воду на астероиде
Космический корабль NASA OSIRIS-REx обнаружил воду, застрявшую в глинах астероида Бенну, благодаря двум его спектрометрам, которые обнаружили гидроксилы.
Обновлено в 10:23
Космос
Юрий Костицын: лунной программы у России нет, есть только концепция
Двадцать восьмого октября состоялось совместное заседание РАН и Роскосмоса, на котором была обсуждена концепция российской лунной программы.
Обновлено в 09:09
Космос
На Церерe обнаружены следы органики
Команда астрофизиков во главе с сотрудниками Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI, США) пришла к выводу, что поверхность карликовой планеты Церера богата органическим веществом.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
В США возрождают проект «космической» водородной пушки
В США компания Green Launch возрождает проект «космической» пушки.
Обновлено в 18:06
Космос
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Пролетал Санта совсем близко с МКС и каждый желающий смог увидеть деда. Следующий раз подобное будет проводиться в 25 декабря.
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Космос
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Эксперты после тщательного исследования снимков, полученных от ровера Curiosity, пришли к выводу, что марсоход наткнулся на Марсе на робота инопланетного происхождения.
Обновлено в 15:00
Космос
Франция подписала контракт на участие в проекте «Бион-М2»
Французское космическое агентство подписало официальный контракт на участие в российском проекте запуска биологического спутника " Бион-М2", сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
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Космос
Северный полюс «уезжает» от Приморья
Изменение климата двигает Северный полюс прочь в сторону от Приморкого края, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.
Обновлено в 20:16
Космос
Землю «съест» черная дыра диаметром в миллиарды километров – ученые
Как передает Express, ученый Фабио Пакуччи подробно описал, как огромная структура увеличивается в размерах, поглощая вещество и сливаясь с другими черными дырами, с которыми она соприкасается.
Обновлено в 12:53
Космос
Писатель Лусио Баллестерос рассказал о появившемся в его саду НЛО
Лусио Баллестероса соорудил в собственном саду огромный космический корабль.
Обновлено в 12:44
Космос
Возле Солнца был замечен огромный НЛО в форме стрежня
Обновлено в 12:00
Космос
«Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство
Как сообщает NASA, космический аппарат "Вояджер-2", запущенный 20 августа 1977 года, пересек границу гелиосферы и вышел в межзвездное пространство.
Обновлено в 19:52
Космос
Ученые: Сверхновая убила крупных морских животных на заре плейстоцена
Влияние сверхновой - и, возможно, более чем одной - на жизнь в океане, например, на гибель мегалодонов размером со школьный автобус 2,6 миллиона лет назад, ученые описали в новой статье в Astrobiology.
Обновлено в 14:40
Космос
Слабовидящие смогут «увидеть» звездное небо при помощи нового приложения
Обновлено в 12:10