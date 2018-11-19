Космос
Российские космонавты впервые высадятся на Луну в начале 2030-х годов
Российские космонавты впервые высадятся на Луну в начале 2030-х годовЮга.ру14:51
Первая 14-дневная высадка российских космонавтов на Луну запланирована на начало 2030-х годов «Дорожную карту» Лунной программы России представил генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина на конференции в Москве, посвященной 20-летию МКС.
Юга.ру14:51
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Космос
Экипаж МКС приступил к стыковке с грузовым кораблем Cygnus
Обновлено в 13:53
Космос
Ракету «Ангара» используют в лунной программе
Российская тяжелая ракета «Ангара» будет занята в лунной программе, рассказал в понедельник, 19 ноября, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Обновлено в 12:56
Космос
Ученые открыли звездную систему на пороге мощнейшего взрыва
Ученые обнаружили звездную систему из звезд Вольфа–Райе, которая в скором времени может взорваться в мощном гамма-всплеске.
Обновлено в 14:30
Космос
Китай отправил в космос два навигационных спутника
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Обновлено в 11:11
Космос
МКС передвинут по орбите из‐за солнечной активности
МКС поднимут над Землей на 15 километров. Высоту орбиты МКС собираются увеличить с нынешних 405 до 420 километров.
Обновлено в 04:34
Космос
В NASA назвали место будущей посадки станции Mars-2020
Запуск станции Mars-2020 предварительно намечен на июль-август 20-го года.
Обновлено в 14:45
Космос
Ученые создали виртуальную 3D‐симуляцию черной дыры
Группа астрономов из Германии и Нидерландов создала алгоритм для расчета трехмерных виртуальных моделей сверхмассивных черных дыр, расположенных в центре всех крупных галактик.
Обновлено в 11:11
Космос
Астрономы обнаружили «второе Солнце»
Команда астрономов во главе с Варданом Адибекяном из Института астрофизики и космических наук (Португалия) нашли звезду, аналогичную нашему Солнцу, сообщается в журнале Astronomy & Astrophysics.
Обновлено в 13:14
Космос
В небе над Чехией заметили два «замаскированных» под облака НЛО
Фотографии были сделаны в Чехии. Уфолог Скотт Уоринг предположил, что это корабли пришельцев, которые замаскировались под облака.
Обновлено в 15:02
Космос
Ученые: Уран пережил древнее столкновение
Необычный осевой наклон Урана и другие характеристики являются результатом древнего воздействия планеты в два раза больше размеров Земли.
Обновлено в 06:52
Космос
Таинственная планета Нибиру сжигает Землю с 2012 года
Обновлено в 11:27
Космос
«Согласие» застрахует изготовление двух спутников «Экспресс»
Телекоммуникационные космические аппараты "Экспресс-80" и "Экспресс-103" АО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева" разрабатывает и изготавливает по контракту с государственным оператором ФГУП "Космическая связь".
Обновлено в 08:35
Космос
Ученые NASA создали концепт планетохода в виде паука
Инженеры космического агентства NASA разработали концепт инновационного планетохода в образе паука.
Обновлено в 08:49
Космос
LIVE: запуск ракеты Vega со спутником Mohammed VI-B
Обновлено в 07:30
Космос
Работы по созданию уникального международного термоядерного реактора выполнены на 60%
Работы по проекту строительства во Франции Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР) выполнены почти на 60%, сообщает в понедельник Проектный центр ИТЭР (входит в Росатом) по итогам прошедшего во Франции очередного заседания Совета ИТЭР.
Обновлено в 05:40