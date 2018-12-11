с чего всё началось

Образцы будут возвращены на Землю 20 декабря. После этого будут переданы компетентным органам для проведения исследования.

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев в открытом космосе приступили к вскрытию экранно-вакуумной теплоизоляции (ЭВТИ) корабля "Союз МС-09", в котором ранее было обнаружено отверстие, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП), где идет трансляция внекорабельной деятельности.

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