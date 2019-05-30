Космос
Российские космонавты обнаружили в открытом космосе полотенцеExpert.ru 00:58
Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко в ходе плановых работ в открытом космосе обнаружили полотенце, которое провело за бортом МКС 10 лет, сообщает «Роскосмос». Ткань, предназначенную для протирки скафандров, забыл один из космонавтов.
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Российские космонавты забрали полотенце, которое провисело в открытом космосе десять лет
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