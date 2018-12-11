Космос

Российские космонавты на МКС вышли в открытый космос
Российская газета
12:32

Космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Сергей Прокопьев, находящиеся на МКС, 11 декабря в 18:59 (по московскому времени) вышли в открытый космос. В соответствии с программой они должны провести технологические работы на внешней поверхности МКС, сообщается на сайте госкорпорации.
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Российский космонавт, Герой Российской Федерации. Инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, 473-й космонавт мира, 102-й космонавт Российской Федерации.
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