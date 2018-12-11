Космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Сергей Прокопьев, находящиеся на МКС, 11 декабря в 18:59 (по московскому времени) вышли в открытый космос. В соответствии с программой они должны провести технологические работы на внешней поверхности МКС, сообщается на сайте госкорпорации.

Российские космонавты на МКС вышли в открытый космос

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