Космос
Российские космонавты на МКС вышли в открытый космос
Российские космонавты на МКС вышли в открытый космосРоссийская газета12:32
Космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Сергей Прокопьев, находящиеся на МКС, 11 декабря в 18:59 (по московскому времени) вышли в открытый космос. В соответствии с программой они должны провести технологические работы на внешней поверхности МКС, сообщается на сайте госкорпорации.
Российская газета12:32
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