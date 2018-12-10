Космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Сергей Прокопьев, находящиеся на МКС, 11 декабря в 18:59 (по московскому времени) вышли в открытый космос. В соответствии с программой они должны провести технологические работы на внешней поверхности МКС, сообщается на сайте госкорпорации.

Российские космонавты на МКС вышли в открытый космос

Космос Космос Зонд OSIRIS-REx обнаружил воду на астероиде Бенну

Космос Космос Юрий Костицын: лунной программы у России нет, есть только концепция Двадцать восьмого октября состоялось совместное заседание РАН и Роскосмоса, на котором была обсуждена концепция российской лунной программы.

Космос Космос Биопринтер на орбите Земли напечатал хрящевую ткань человека 20 декабря вечером результаты эксперимента будут доставлены на Землю, где учёные проведут гистологическое исследование полученных образцов тканей и межклеточных соединений.

Космос Космос «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство В мае 2012 года аналогичные изменения параметров космических лучей обнаружил «Вояджер-1», это произошло примерно за три месяца до того, как аппарат вышел в межзвездное пространство.

Космос Космос На Церерe обнаружены следы органики Команда астрофизиков во главе с сотрудниками Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI, США) пришла к выводу, что поверхность карликовой планеты Церера богата органическим веществом.

Космос Космос «Газпром космические системы» и S7 Space договорились о сотрудничестве Две российские космические компании, одна из которых является частью государственной корпорации, а другая – частное предприятие, договорились о взаимовыгодном сотрудничестве.

Космос Космос Станция New Horizons передала на Землю снимок астероида Ultima Thule Снимок астероида Ultima Thule (по латыни "Крайний предел"), обозначенного в астрономических каталогах как объект 2014MU69, сделала автоматическая межпланетная станция New Horizons.

Космос Космос Ученые: Рожденные на Марсе дети получат многочисленные мутации Американские ученые сделали заявление, что дети, рожденные на Марсе, получат многочисленные мутации.

Космос Космос Франция подписала контракт на участие в проекте «Бион-М2» Французское космическое агентство подписало официальный контракт на участие в российском проекте запуска биологического спутника " Бион-М2", сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Космос Космос Писатель Лусио Баллестерос рассказал о появившемся в его саду НЛО Лусио Баллестероса соорудил в собственном саду огромный космический корабль.

Космос Космос Возле Солнца был замечен огромный НЛО в форме стрежня

Армия и оружие Армия и оружие Испытания «космической пушки» скоро начнутся в США В испытаниях задействуют "водородную энергетическую спутниковую пушку", пишет dambiev.

Космос Космос На Марсе обнаружен робот внеземного происхождения

Космос Космос Планета Нибиру пугает людей ужасными звуками перед уничтожением Земли Планета Нибиру пугает людей ужасными звуками перед уничтожением Земли, но ученые не могут найти их источник.