Космос
Российские космонавты на МКС вышли в открытый космос
Российские космонавты на МКС вышли в открытый космосREGNUM11:24
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко вышли в открытый космос с целью исследования обшивки корабля «Союз». Об этом сообщается 11 декабря в микроблоге Роскосмоса в Twitter.
REGNUM11:24
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Российские космонавты, готовящиеся к выходу в космос, вошли в скафандры – Рогозин
Интерфакс - Россия09:39
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
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