Космос

Российские космонавты на МКС вышли в открытый космос
REGNUM
11:24

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко вышли в открытый космос с целью исследования обшивки корабля «Союз». Об этом сообщается 11 декабря в микроблоге Роскосмоса в Twitter.
REGNUM11:24

Подробнее о событии

Российские космонавты вышли в открытый космос для осмотра отверстия в «Союзе»

Известия12:12

Российские космонавты покинули МКС для изучения «дыры» в «Союзе»

Телеканал 360°11:40

Российские космонавты вышли в открытый космос

News.ru11:14

Российские космонавты вышли в открытый космос для осмотра «дырки» в «Союзе»

РИА Новости11:04

Российские космонавты, готовящиеся к выходу в космос, вошли в скафандры – Рогозин

Интерфакс - Россия09:39

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос, чтобы вскрыть обшивку корабля «Союз»

Эхо Москвы11:30

Российские члены экипажа МКС вышли в открытый космос для осмотра отверстия в «Союзе МС-09»

ТАСС11:03
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
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Зонд OSIRIS-REx обнаружил воду на астероиде Бенну

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Олег Дмитриевич Кононенко
Российский космонавт
Российский космонавт, Герой Российской Федерации. Инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, 473-й космонавт мира, 102-й космонавт Российской Федерации.
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