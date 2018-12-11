с чего всё началось

Образцы будут возвращены на Землю 20 декабря. После этого будут переданы компетентным органам для проведения исследования.

Космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев совершили почти восьмичасовой выход в открытый космос для исследования отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09».

Космос Космос В НАСА не захотели расследовать появление дыры в «Союзе» В НАСА отказались от предложения России принять участие в совместном расследовании появления отверстия в пристыкованном к МКС «Союзе МС-09», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Армия и оружие Армия и оружие Российская ракета выведет на орбиту спутник-разведчик НАТО Российская ракета «Союз-СТ» по заказу французских военных выведет на орбиту спутник оптико-электронной разведки CSO-1.

Космос Космос Австралия создаст национальное космическое агентство

Космос Космос На Земле нашли следы смертоносной космической катастрофы Исследователи продемонстрировали, что в земных породах, датированных 2,6 миллионами лет назад, наблюдается пик содержания радиоизотопа железа-60, ядра которого попадают на Землю в виде космических лучей.

Космос Космос Зонд InSight прислал первые селфи с Марса Посадочный модуль InSight впервые сам сфотографировал себя на Марсе. Ученые рассказали, что это фото поможет им в изучении планеты.

Космос Космос Сверхмассивная черная дыра поглотит Землю В ближайшие годы Землю поглотит сверхмассивная черная дыра, размер которой составляет миллиарды километров.

Космос Космос В США возрождают проект «космической» водородной пушки В США компания Green Launch возрождает проект «космической» пушки.

Космос Космос Около Солнца замечен гигантский корабль инопланетян в форме стержня На видео при замедленном воспроизведении можно наблюдать, как в определенный момент около Солнца появляется гигантский стержень, который по своему диаметру гораздо больше Земли.

Космос Космос Первые результаты по печати живых тканей на МКС появятся в январе

Космос Космос Теперь каждый может отследить волшебного Санту по приложению Пролетал Санта совсем близко с МКС и каждый желающий смог увидеть деда. Следующий раз подобное будет проводиться в 25 декабря.

Космос Космос Лекция, посвященная жизни в океане, пройдет в Петербурге Жизнь в океане представлена организмами, парящими в толще воды (планктон), активными пловцами (нектон) и живущими на дне (бентос).

Космос Космос Слабовидящие смогут рассмотреть звездное небо через приложение

Космос Космос На планете Церера обнаружили следы органики На поверхности карликовой планеты Церера залегают большие количества органического вещества – об этом свидетельствуют данные космического аппарата NASA Dawn.