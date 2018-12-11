Космос
Космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев совершили почти восьмичасовой выход в открытый космос для исследования отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09».
RT на русском06:57
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Образцы будут возвращены на Землю 20 декабря. После этого будут переданы компетентным органам для проведения исследования.
— Дмитрий Рогозин, российский политикРБК вчера в 16:46
с чего всё началось
Отверстие на внешней стороне корабля «Союз МС-09», обнаруженное в августе, не несет никакой опасности для экипажа Международной космической станции (МКС), сообщает РКК «Энергия».Коммерсантъ03:59
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