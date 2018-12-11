Космос

Российские космонавты исследовали отверстие в корпусе «Союза»
RT на русском
06:57

Космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев совершили почти восьмичасовой выход в открытый космос для исследования отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09».
RT на русском06:57
Дмитрий Рогозин
Образцы будут возвращены на Землю 20 декабря. После этого будут переданы компетентным органам для проведения исследования.
— Дмитрий Рогозин, российский политикРБК вчера в 16:46
с чего всё началось
Отверстие на внешней стороне корабля «Союз МС-09», обнаруженное в августе, не несет никакой опасности для экипажа Международной космической станции (МКС), сообщает
 РКК «Энергия».
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Российский космонавт, Герой Российской Федерации. Инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, 473-й космонавт мира, 102-й космонавт Российской Федерации.
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