Космос
Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев обнаружили отверстие в «Союзе МС-09». Об этом этом информирует ТАСС со ссылкой на центр управления полётами.
RT на русском16:53
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Космос
Биопринтер на орбите Земли напечатал хрящевую ткань человека
20 декабря вечером результаты эксперимента будут доставлены на Землю, где учёные проведут гистологическое исследование полученных образцов тканей и межклеточных соединений.
Обновлено в 14:28
Космос
Зонд OSIRIS-REx обнаружил воду на астероиде Бенну
Зонд OSIRIS-REx, отправленный в сентябре 2016 года к астероиду Бенну, пролетел 2,2 млн км и неделю назад прибыл к месту назначения.
Обновлено в 10:23
Космос
Юрий Костицын: лунной программы у России нет, есть только концепция
Двадцать восьмого октября состоялось совместное заседание РАН и Роскосмоса, на котором была обсуждена концепция российской лунной программы.
Обновлено в 09:09
Космос
На Церерe обнаружены следы органики
Команда астрофизиков во главе с сотрудниками Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI, США) пришла к выводу, что поверхность карликовой планеты Церера богата органическим веществом.
Обновлено в 10:30
Космос
«Газпром космические системы» и S7 Space договорились о сотрудничестве
Две российские космические компании, одна из которых является частью государственной корпорации, а другая – частное предприятие, договорились о взаимовыгодном сотрудничестве.
Обновлено в 11:38
Космос
Ровер Curiosity нашел на Марсе инопланетного робота
Эксперты после тщательного исследования снимков, полученных от ровера Curiosity, пришли к выводу, что марсоход наткнулся на Марсе на робота инопланетного происхождения.
Обновлено в 15:00
Космос
Франция подписала контракт на участие в проекте «Бион-М2»
Французское космическое агентство подписало официальный контракт на участие в российском проекте запуска биологического спутника " Бион-М2", сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Испытания «космической пушки» скоро начнутся в США
В испытаниях задействуют "водородную энергетическую спутниковую пушку", пишет dambiev.
Обновлено в 07:25
Космос
Писатель Лусио Баллестерос рассказал о появившемся в его саду НЛО
Лусио Баллестероса соорудил в собственном саду огромный космический корабль.
Обновлено в 12:44
Космос
Возле Солнца был замечен огромный НЛО в форме стрежня
Обновлено в 12:00
Космос
Планета Нибиру пугает людей ужасными звуками перед уничтожением Земли
Планета Нибиру пугает людей ужасными звуками перед уничтожением Земли, но ученые не могут найти их источник.
Обновлено в 07:18
Космос
Ученые: Сверхновая убила крупных морских животных на заре плейстоцена
Влияние сверхновой - и, возможно, более чем одной - на жизнь в океане, например, на гибель мегалодонов размером со школьный автобус 2,6 миллиона лет назад, ученые описали в новой статье в Astrobiology.
Обновлено в 14:40
Космос
Земле грозит черная дыра гигантских размеров и разрушительной силы
Ученые отмечают, что такое расстояние является безопасным для нашей планеты, однако если Млечный Путь столкнется с другой галактикой, это может привести к поглощению Земли черной дырой.
Обновлено в 12:53
Космос
Астрономы приблизились к открытию «планеты X»
Астрономы приблизились к открытию «планеты X», так как им удалось получить фотографии участков неба, где должен располагаться таинственный объект.
Обновлено в 02:29
Космос
Слабовидящие смогут «увидеть» звездное небо при помощи нового приложения
Обновлено в 12:10