Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев обнаружили отверстие в «Союзе МС-09». Об этом этом информирует ТАСС со ссылкой на центр управления полётами.

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Космос Космос «Газпром космические системы» и S7 Space договорились о сотрудничестве Две российские космические компании, одна из которых является частью государственной корпорации, а другая – частное предприятие, договорились о взаимовыгодном сотрудничестве.

Космос Космос Ровер Curiosity нашел на Марсе инопланетного робота Эксперты после тщательного исследования снимков, полученных от ровера Curiosity, пришли к выводу, что марсоход наткнулся на Марсе на робота инопланетного происхождения.

Космос Космос Франция подписала контракт на участие в проекте «Бион-М2» Французское космическое агентство подписало официальный контракт на участие в российском проекте запуска биологического спутника " Бион-М2", сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Армия и оружие Армия и оружие Испытания «космической пушки» скоро начнутся в США В испытаниях задействуют "водородную энергетическую спутниковую пушку", пишет dambiev.

Космос Космос Писатель Лусио Баллестерос рассказал о появившемся в его саду НЛО Лусио Баллестероса соорудил в собственном саду огромный космический корабль.

Космос Космос Возле Солнца был замечен огромный НЛО в форме стрежня

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