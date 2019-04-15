Армия и оружие

Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном мореРИА Новости 03:19

Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны. Отмечается, что после захода в акваторию "Росс" взяли под контроль береговые радиотехнические средства флота.
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Российские корабли сопровождают эсминец США в Черном море

Коммерсантъ04:02

Минобороны сообщило о сопровождении американского эсминца в Черном море

РБК03:41

Силы ЧФ организовали слежение за эсминцем США в Чёрном море

RT на русском03:13

Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море

РИА Новости03:19

Силы Черноморского флота организовали слежение за вошедшим в море эсминцем США

ТАСС03:16

Силы ЧФ организовали слежение за эсминцем США в Черном море

Газета.Ru03:40

Корабли РФ взяли на сопровождение вошедший в Черное море американский эсминец

Интерфакс03:12
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Евгений Фролов: «Фернандес недоволен судейством? Пусть посмотрит на Сутормина»

Вратарь "Оренбурга" Евгений Фролов в интервью "Известиям" рассказал о победе в матче 23-го тура чемпионата России над ЦСКА (3:2).
Обновлено вчера в 21:04
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Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
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Сегодня свой юбилей празднует Алла Пугачёва

Звезде советской и российской эстрады Алле Пугачёвой сегодня исполняется 70 лет.
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Выступление действующего президента Украины и кандидата на пост главы государства Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве было «очень смешным», заявила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook.
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19-летний внук экс-директора "АвтоВАЗа" Егор Ляченков устроил смертельное ДТП в районе Воробьёвых гор в Москве.
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Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
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Авторы God of War поблагодарили фанатов и подарили им тему для PS4

С момента выхода God of War прошёл год, и на официальном YouTube-канале PlayStation появился ролик, в котором разработчики из Santa Monica Studio поблагодарили фанатов игры за поддержку.
Обновлено в 02:46
Политика

Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.
Обновлено в 06:43
Политика

Лукашенко назвал «никуда не годным» урегулирование ситуации в Донбассе

«Видя, как вялотекуще идёт этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются минские договорённости, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента — России и Украины, Путин и Порошенко — и будут видеть усиление роли Беларуси там, то мы готовы исполнить эту роль», — цитирует БЕЛТА главу государства.
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Спорт

Бьорндален: Шипулин слишком рано завершил спортивную карьеру

Российский биатлонист Антон Шипулин слишком рано завершил спортивную карьеру.
Обновлено в 07:14
Общество

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В России будет отозван 181 мотоцикл Harley-Davidson типа XG1 из-за возможных проблем с тормозами.
Обновлено в 06:32
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Наука

Метаанализ выявил небольшое влияние улыбки на настроение

Речь идет о гипотезе мимической обратной связи — в ее рамках считается, что эмоциональная мимика может воздействовать на соответствующие эмоции даже тогда, когда вызвана искусственным образом.
Обновлено в 03:17
Авто

Руководство Альянса Renault-Nissan запретило продажи Lada в Европе

Несмотря на прекращение продаж, в официальных комментариях пресс-службы «АвтоВАЗа» был намёк на то, что Lada в Европу вернется, но чуть позже и с совершенно новой моделью.
Обновлено в 07:12
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НАТО раскрыло планы по защите украинского флота

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыл детали пакета мер: «Это пакет, который увеличивает разведку, в том числе воздушную, вхождение большего числа кораблей стран НАТО в Чёрное море, чтобы укрепить разведку и гарантировать, что для украинских кораблей есть безопасный проход через Керченский пролив».
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес

Пугачева тайно помогла семье Юлии Началовой

Примадонна тайно помогла семье покойной, обратившись к властям с просьбой о помощи в захоронении певицы.
Обновлено в 05:25
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Елену Малышеву и Первый канал решили засудить

Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
Политика

Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза

Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
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Audi показала электрический хэтчбек A2 для мегагорода

Компания Audi представила концепт электрического беспилотного хэтчбека AI: ME на автосалоне в Шанхае.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.
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Космос

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Суд отклонил иск Жириновского к главе Financial Times в Китае

Останкинский суд Москвы оставил без удовлетворения иск о защите репутации на 1 млн рублей лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, заявленный из-за упоминания в его книге о связях политика с КГБ СССР.
Обновлено в 04:41
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Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы постановил назначить новую комплексную экспертизу по делу "Седьмой студии", уведомляет "МБХ Медиа".
Обновлено в 04:18
Хоккей

Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков

Бывший нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Набоков умер в возрасте 42 лет в Новосибирске.
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Общество

Малышей в детском саду стали делить по материальному положению их родителей

По традиции родители детсадовцев по всей стране собирают деньги на организацию выпускных, а еще – на подарки воспитателям и директорам детских учреждений.
Обновлено в 07:02
Футбол

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Российские археологи нашли в центре Египта могилу римского периода

Исследователи из Центра египтологических исследований РАН обнаружили в некрополе Дейр Эль-Банат в центральной части страны захоронение, по-видимому, римского периода, а в нем хорошо сохранившуюся мумию.
Обновлено в 06:39
Транспорт

Проезд в метро Екатеринбурга подорожает уже этой весной

Стоимость проезда в наземном транспорте повышать не планируют.
Обновлено в 06:06
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