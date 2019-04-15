Армия и оружие

Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном мореРИА Новости 03:19

Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны. Отмечается, что после захода в акваторию "Росс" взяли под контроль береговые радиотехнические средства флота.
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Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море

РИА Новости03:19

Российские корабли контролируют эсминец США в Чёрном море

RT на русском08:35

Российские корабли сопровождают эсминец США в Черном море

Коммерсантъ04:02

Минобороны сообщило о сопровождении американского эсминца в Черном море

РБК03:41

Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море

Газета.Ru09:07

Силы Черноморского флота организовали слежение за вошедшим в море эсминцем США

ТАСС03:16

Корабли РФ взяли на сопровождение вошедший в Черное море американский эсминец

Интерфакс03:12
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