Армия и оружие
Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном мореРИА Новости 03:19
Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны. Отмечается, что после захода в акваторию "Росс" взяли под контроль береговые радиотехнические средства флота.
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Политика
Совет ЕС окончательно одобрил проект поправок к Газовой директиве
Совет стран – участниц Евросоюза окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 05:02
Общество
Ещё 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Поэтапный переход на цифру В России переход от аналогового телевещания к цифровому происходит в соответствии с федеральной программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009 — 2018 годы".
Обновлено в 06:53
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Экономика
Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд
Как сообщил РБК представитель «Роскосмоса», в третьем квартале 2018 года проект глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы «Эфир» был уточнен.
Обновлено в 05:00
Авто
На заводе в Казахстане приступили к сборке KIA Rio X-Line
Предприятие «Азия Авто», расположенное на территории Казахстана, приступило к сборке кроссоверообразного хэтчбека KIA Rio X-Line.
Обновлено в 09:47
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
Обновлено в 06:18
Общество
Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому
Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Авто
Genesis анонсировал премьеру нового автомобиля в Нью-Йорке
Не исключается, что на мотор-шоу публике будет продемонстрирована серийная версия первого кроссовера Genesis под названием GV80.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Политика
Стало известно о бегстве из страны главного военного прокурора Украины
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны.
Обновлено в 09:58
Общество
В России отказались от видеофиксации техосмотра
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Пять человек погибли при лобовом столкновении
Водитель грузового автомобиля жив, но все люди, ехавшие в Ларгусе, в результате столкновения погибли на месте.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Экономика
Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства
Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:42
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Общество
В Санкт-Петербурге закрылось рекордное количество кафе и ресторанов
Фото: iStock Аналитики связывают рекордные показатели по закрытию мест общепита в Санкт-Петербурге с высокой конкуренцией на рынке и недовольством горожан из-за размещения заведений в их домах.
Обновлено в 05:53
Экономика
Фондовый рынок США остановил рост из-за Goldman Sachs
Основные индексы Уолл-стрит остановили рост после публикации «разочаровывающего» отчета Goldman Sachs, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:20
Экономика
«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США
Обновлено в 01:32
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»
Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".
Обновлено в 01:04
Хоккей
Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков
Бывший нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Набоков умер в возрасте 42 лет в Новосибирске.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Оренбургской области в лесу нашли мертвого крокодила
Полиция в Оренбургской области проводит проверку в связи с обнаружением мертвого крокодила недалеко от села Павло-Антоновка Тоцкого района.
Обновлено в 09:21
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Туве задержаны четверо сбежавших из ИВС заключенных
Обновлено в 01:36
Наука
В Израиле впервые в мире напечатали на 3D-принтере живое сердце
Ученые из Тель-Авивского университета первыми в мире напечатали в 3D-формате живое пульсирующее сердце с использованием человеческой ткани.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом
В украинском городе Черкассы произошло массовое отравление учащихся школы.
Обновлено в 09:56