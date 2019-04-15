Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном мореРИА Новости 03:19

Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны. Отмечается, что после захода в акваторию "Росс" взяли под контроль береговые радиотехнические средства флота.

Политика Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».

Происшествия Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .

Музыка Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.

Футбол Егоров: Лапочкин правильно удалил Фернандеса в матче с «Оренбургом» Работа главного арбитра матча между московским ЦСКА и "Оренбургом" Сергея Лапочкина оценивается очень положительно, он заслуженно удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Экономика Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир» Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.

Политика Лукашенко назвал «никуда не годным» урегулирование ситуации в Донбассе «Видя, как вялотекуще идёт этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются минские договорённости, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента — России и Украины, Путин и Порошенко — и будут видеть усиление роли Беларуси там, то мы готовы исполнить эту роль», — цитирует БЕЛТА главу государства.

Общество Австрия запретит анонимность и ненависть в интернете В Австрии в 2020 году вступит в силу закон, призванный исключить анонимность в Сети и снизить проявления ненависти.

Наука Лучше, чем в столбик: новый способ перемножать большие числа В 1950-х годах советский математик Анатолий Карацуба обнаружил способ уменьшить сложность алгоритма умножения.

Армия и оружие В МИДе заявили о полном прекращении сотрудничества России и НАТО Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО не знает, как выйти из тупика во взаимоотношениях с Россией.

Общество «Ставропольский бройлер» подал в суд на Елену Малышеву и Первый канал В Арбитражный суд Москвы поступил иск от ООО «Ставропольский бройлер» к АО «Первый канал» и редакции программы «Здоровье с Еленой Малышевой».

Шоу-бизнес Алена Водонаева встречается с молодым бортпроводником На сегодня выпускница «Дома-2» встречается с неким Иваном Гусевым.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

Культура Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.

Политика Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.

Общество ВЦИОМ: Четверть россиян никогда не работали по специальности Почти половина жителей России не работают по своей профессии, которой обучились в учебных заведениях, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Общество Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра Глава комитета отметил, что соответствующие изменения предусмотрены в поправках, поступивших из правительства ко второму чтению законопроекта.

Происшествия Солдата-срочника нашли застреленным на военном аэродроме Липецка Труп 22-летнего солдата срочной службы в/ч 81819 нашли 14 апреля на территории военного аэродрома Липецк с огнестрельным ранением.

Здоровье В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.

Общество В Москве планируют создать еще один памятник Вахтангову Новый памятник русскому актеру, режиссеру и педагогу Евгению Вахтангову может появиться в Москве в честь 100-летия театра, носящего его имя.

Футбол Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.

Политика Forbes назвал богатейшие семьи Кремля Журнал Forbes составил рейтинг 20 богатейших семей российских чиновников.

Политика Зеленский дал ответ на билборды Порошенко с портретом Путина На прошлой неделе на Украине разразился скандал в связи с решением штаба Петра Порошенко начать перед вторым туром выбором новую предвыборную кампанию под старым лозунгом: "Или Порошенко, или Путин".