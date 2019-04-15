Армия и оружие
Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном мореРИА Новости 03:19
Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны. Отмечается, что после захода в акваторию "Росс" взяли под контроль береговые радиотехнические средства флота.
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Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .
Обновлено в 06:28
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Футбол
Егоров: Лапочкин правильно удалил Фернандеса в матче с «Оренбургом»
Работа главного арбитра матча между московским ЦСКА и "Оренбургом" Сергея Лапочкина оценивается очень положительно, он заслуженно удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 06:52
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
Обновлено в 06:18
Политика
Лукашенко назвал «никуда не годным» урегулирование ситуации в Донбассе
«Видя, как вялотекуще идёт этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются минские договорённости, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента — России и Украины, Путин и Порошенко — и будут видеть усиление роли Беларуси там, то мы готовы исполнить эту роль», — цитирует БЕЛТА главу государства.
Обновлено в 05:16
Общество
Австрия запретит анонимность и ненависть в интернете
В Австрии в 2020 году вступит в силу закон, призванный исключить анонимность в Сети и снизить проявления ненависти.
Обновлено в 07:41
Наука
Лучше, чем в столбик: новый способ перемножать большие числа
В 1950-х годах советский математик Анатолий Карацуба обнаружил способ уменьшить сложность алгоритма умножения.
Обновлено 13 апреля в 05:01
Армия и оружие
В МИДе заявили о полном прекращении сотрудничества России и НАТО
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО не знает, как выйти из тупика во взаимоотношениях с Россией.
Обновлено в 07:01
Общество
«Ставропольский бройлер» подал в суд на Елену Малышеву и Первый канал
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от ООО «Ставропольский бройлер» к АО «Первый канал» и редакции программы «Здоровье с Еленой Малышевой».
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Алена Водонаева встречается с молодым бортпроводником
На сегодня выпускница «Дома-2» встречается с неким Иваном Гусевым.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Культура
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Футбол
Президент «Лилля»: Пепе точно покинет клуб летом, у него будет выбор
Президент «Лилля» Жерар Лопес рассказал об уходе нападающего Николя Пепе в летнее трансферное окно.
Обновлено в 04:34
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве
Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.
Обновлено в 04:37
Общество
ВЦИОМ: Четверть россиян никогда не работали по специальности
Почти половина жителей России не работают по своей профессии, которой обучились в учебных заведениях, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:25
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Глава комитета отметил, что соответствующие изменения предусмотрены в поправках, поступивших из правительства ко второму чтению законопроекта.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Солдата-срочника нашли застреленным на военном аэродроме Липецка
Труп 22-летнего солдата срочной службы в/ч 81819 нашли 14 апреля на территории военного аэродрома Липецк с огнестрельным ранением.
Обновлено в 03:10
Здоровье
В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов
В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
Общество
В Москве планируют создать еще один памятник Вахтангову
Новый памятник русскому актеру, режиссеру и педагогу Евгению Вахтангову может появиться в Москве в честь 100-летия театра, носящего его имя.
Обновлено в 07:58
Общество
В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе
Обновлено в 06:41
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Журнал Forbes составил рейтинг 20 богатейших семей российских чиновников.
Обновлено вчера в 10:49
Политика
Зеленский дал ответ на билборды Порошенко с портретом Путина
На прошлой неделе на Украине разразился скандал в связи с решением штаба Петра Порошенко начать перед вторым туром выбором новую предвыборную кампанию под старым лозунгом: "Или Порошенко, или Путин".
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Туве завели дела о побеге задержанных из ИВС
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
Петербуржец погиб при взрыве в квартире
Обновлено в 07:17
Экономика
Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы
Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено в 07:36
Общество
Минобороны показало уникальные фото полководцев Победы
Обновлено в 05:09