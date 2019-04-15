Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном мореРИА Новости 03:19

Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны. Отмечается, что после захода в акваторию "Росс" взяли под контроль береговые радиотехнические средства флота.

Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море

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