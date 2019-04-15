Армия и оружие

Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном мореРИА Новости 03:19

Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны. Отмечается, что после захода в акваторию "Росс" взяли под контроль береговые радиотехнические средства флота.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море

РИА Новости03:19

Минобороны сообщило о сопровождении американского эсминца в Черном море

РБК03:41

Силы ЧФ организовали слежение за эсминцем США в Черном море

Газета.Ru03:40

Российские корабли сопровождают эсминец США в Черном море

Коммерсантъ04:02

Силы Черноморского флота организовали слежение за вошедшим в море эсминцем США

ТАСС03:16

Силы ЧФ организовали слежение за эсминцем США в Чёрном море

RT на русском03:13

Корабли РФ взяли на сопровождение вошедший в Черное море американский эсминец

Интерфакс03:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
Политика

Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского

Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 15:08
Экономика

UC Rusal планирует построить завод в США

UC Rusal и американская Braidy Industries создадут совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности в г. Ашленде (штат Кентукки, США), сообщила UC Rusal.
Обновлено в 00:16
Происшествия

Под Липецком погиб солдат-срочник из Башкирии

14 апреля около 06.00 на территории военного аэродрома под Липецком погиб от выстрела из автомата АКС 22-летний солдат-срочник, призванный из Башкирии.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек

При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:28
Финансы

Рост котировок акций отмечен на фондовых биржах Китая

Новая неделя на фондовом рынке Китая началась с подъема котировок на фоне данных о росте объема банковского кредитования в КНР и оптимизма по поводу продвижения торговых переговоров с США.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика

Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Автобус с детьми попал в ДТП под Тулой

Около 40 детей из Орла возвращались домой после экскурсии в Рязани. По словам полицейских, автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Обновлено вчера в 18:03
Здоровье

В двух фермерских хозяйствах Приморья обнаружили бруцеллез

Обновлено в 04:16
Происшествия

В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына

Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Общество

Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", фигуранты по делу которой обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:10
Авто

Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая

Обновлено вчера в 05:34
Происшествия

СКР возобновил дело в отношении экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда

СКР возобновил громкое расследование в отношении экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда, которого обвиняют в растрате более 200 млн рублей под видом оказания компании консультационных услуг.
Обновлено в 04:31
Общество

«Ставропольский бройлер» подал в суд на Малышеву

Российская компания «Ставропольский бройлер», которая входит в крупный агрохолдинг «Ресурс», подала судебный иск к редакции телевизионной передачи «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первому каналу.
Обновлено в 04:31
Экономика

Казанцы и гости города ежедневно проедают в общепите 70 млн рублей

Обновлено в 04:32
Экономика

Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»

В 2018 году эксперты прогнозировали, что темпы наращивания сбережений граждан по сравнению с 2017 годом увеличатся на 15%, всего за год россияне накопят 5,2 трлн рублей.
Обновлено в 02:35
Происшествия

В Кемерове эвакуировали десять зданий из-за сообщений о бомбах

Десять организаций Кемерова, включая медицинские учреждения, получили в понедельник анонимные сообщения о якобы заложенных в их зданиях бомбах.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Валентин Юдашкин станцевал на дне рождения Татьяны Навки

Одним из первых фигуристку поздравил Валентин Юдашкин. Дизайнер опроверг недавние слухи о дурном самочувствии, активно танцуя весь вечер.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

Жена Новосельцева обиделась на фанатов ФК Ростов

Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой

Гостелерадиофонд России опубликовал видеоклип на песню "Айсберг" Аллы Пугачевой. Видео выложено в YouTube и на странице в Facebook.
Обновлено в 04:19
Технологии

Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение

Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.
Обновлено в 03:20
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Журнал Forbes составил рейтинг 20 богатейших семей российских чиновников.
Обновлено вчера в 10:49
Политика

В Сети танец Порошенко назвали прощальным концертом

В Интернете пользователи высмеяли исполненный Петром Порошенко, украинским лидером, танец. Они назвали его прощальным концертом.
Обновлено в 02:55
Политика

Совет ЕС окончательно примет поправки к Газовой директиве

Совет Евросоюза готовится окончательно принять поправки к Газовой директиве 15 апреля.
Обновлено 12 апреля в 12:54
Авто

Автомобили Ravon начнут собирать в России

Узбекский бренд Ravon (бывший Daewoo) договорился с российским заводом Derways о сборке своих моделей на мощностях черкесского предприятия.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Общество

Гидрометцентр: Апрельское похолодание москвичам не грозит

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал НСН, что скандинавский антициклон принесет в столицу температуру выше + 10 С. Жителей центральной части России предупредили о похолодании до - 12 С. По сообщению синоптиков, ухудшение погоды связано со скандинавским антициклоном.
Обновлено в 02:16
Авто

В России насчитывается почти 13 тысяч люксовых автомобилей

Отечественные эксперты рассказали о том, что в России насчитывается почти 13 тысяч люксовых автомобилей.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов

Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Обновлено в 03:49
Политика

Команда Порошенко открестилась от билбордов с надписью «конец»

Глава департамента информационной политики Администрации президента Украины Владимир Горковенко заявил, что команда президента не имеет отношения к билбордам в стилистике агитационной кампании действующего главы государства Петра Порошенко с надписью «Конец».
Обновлено в 03:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное