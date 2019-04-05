Армия и оружие
Российские корабли провели ракетные стрельбы на учениях в Черном мореРИА Новости вчера в 23:39
Российские корабли провели стрельбы противокорабельными ракетами по надводным целям на учениях в Черном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв. В маневрах участвовали катера "Ивановец" и "Р-60".
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Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
Обновлено 03 апреля в 13:34
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Экономика
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах
Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами
Кандидаты в президенты Украины — актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко — сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 02:44
Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
Обновлено 03 апреля в 15:12
Политика
Тереза Мэй вновь попросила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня 2019 года, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Авто
Lada Vesta вернула титул всероссийского бестселлера
Обновлено вчера в 06:26
Экономика
Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%
Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Футбол
Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео»
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси.
Обновлено в 04:02
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» закрыли из-за махинаций с чеками
Онлайн-магазин электроники «Плеер.ру» закрыли на месяц после обнаружения махинаций с чеками на продукцию.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях.
Обновлено в 02:03
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Экономика
Прибыль «Обуви России» в 2018 году увеличилась на 1,7%
Рентабельность по EBITDA снизилась на 0,6 процентных пунктов и составила 24,7%. Показатель чистый долг/EBITDA увеличился до 2,9, по сравнению с 1,7 в 2017 году.
Обновлено в 02:56
Футбол
Калошин: на мой взгляд, судьи VAR справились очень достойно
Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал о работе системы VAR, которая была впервые применена в России в полуфинальных матчах Кубка России.
Обновлено вчера в 09:29
Космос
Первый израильский лунный посадочный аппарат выходит на орбиту к Луне
Обновлено вчера в 21:55
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета «Союз» с четырьмя спутниками связи
Ранее сообщалось, что старт «Союза» перенесли на полчаса из-за технических проблем, из строя вышла наземная станция слежения.
Обновлено вчера в 13:20
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» почти $1,8 млрд
Как рассказали в компании, 1 апреля «Магнит», незадолго до того как было объявлено о приобретении «Севергрупп» 41,9% «Ленты», сделал необязательное предложение о покупке 100% ритейлера за $1,78 млрд.
Обновлено в 04:15
Общество
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии
Наиболее востребованными в России являются профессии в сферах производства, строительства, здравоохранения.
Обновлено в 03:04
Политика
Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку
Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:40
Авто
В России подешевели пикапы Isuzu D-Max
Обновлено вчера в 11:20
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Шоу-бизнес
Опубликован отрывок последнего клипа Юлии Началовой
Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева обнародовала фрагмент со съемок последнего клипа артистки «Я выбираю».
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Общество
«Коммерсантъ» узнал о проблемах с навигацией по Москве-реке
Обновлено вчера в 21:59
Технологии
Такси-агрегаторы не дадут водителям перерабатывать
Такси-агрегаторы создадут общую программу для учета совокупной времени работы водителей, чтобы пресечь многочасовые переработки.
Обновлено в 02:57