Российские корабли провели ракетные стрельбы на учениях в Черном мореРИА Новости вчера в 23:39

Российские корабли провели стрельбы противокорабельными ракетами по надводным целям на учениях в Черном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв. В маневрах участвовали катера "Ивановец" и "Р-60".

Российские корабли провели ракетные стрельбы на учениях в Черном море

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