Армия и оружие
Российские корабли примут участие в военно-морском параде в ЦиндаоРИА Новости 00:15
Представители более 60 стран направили свои делегации для участия в торжествах. Самым зрелищным мероприятием станет военно-морской парад, который пройдет 23 апреля с участие самолётов и иностранных кораблей.
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