Армия и оружие

Российские корабли примут участие в военно-морском параде в ЦиндаоРИА Новости 00:15

Представители более 60 стран направили свои делегации для участия в торжествах. Самым зрелищным мероприятием станет военно-морской парад, который пройдет 23 апреля с участие самолётов и иностранных кораблей.
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Военные корабли более 10 стран примут участие в параде в честь 70-летия ВМС Китая

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На морском параде в Циндао представят новые типы кораблей КНР

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Корабли ВМС России примут участие в военном параде в Циндао

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Российские корабли примут участие в военно-морском параде в Циндао

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Российские боевые корабли примут участие в параде в честь 70-летия ВМС КНР

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У военно-морского сотрудничества России и Китая большое будущее

Вестник Кавказавчера в 01:00
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Боярский верит в настрой Сергея Семака, что тот сможет мобилизовать команду.
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В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
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В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права

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В США умерла исследовательница потусторонней жизни

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В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:54
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Обновлено вчера в 15:17
Политика

Лукашенко высказался по ситуации с послом России

Глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Россия «сама разберется» в ситуации, которая сложилась вокруг недавних заявлений посла в Минске Михаила Бабича о стоимости БелАЭС.
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В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
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Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
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Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
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В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР

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