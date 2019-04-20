Армия и оружие

Российские корабли примут участие в военно-морском параде в ЦиндаоРИА Новости 00:15

Представители более 60 стран направили свои делегации для участия в торжествах. Самым зрелищным мероприятием станет военно-морской парад, который пройдет 23 апреля с участие самолётов и иностранных кораблей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Корабли ВМФ России примут участие в военно-морском параде в Циндао

Комсомольская правда05:23

На морском параде в Циндао представят новые типы кораблей КНР

RT на русском02:26

Российские боевые корабли примут участие в параде в честь 70-летия ВМС КНР

REGNUM00:54

Российские корабли примут участие в военно-морском параде в Циндао

РИА Новости00:15

Военные корабли более 10 стран примут участие в параде в честь 70-летия ВМС Китая

ТАССвчера в 23:18

Корабли ВМС России примут участие в военном параде в Циндао

Известия01:30

У военно-морского сотрудничества России и Китая большое будущее

Вестник Кавказавчера в 01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Обновлено в 06:23
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Раздача денег массовке Порошенко попала на видео

В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Почти 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье

Не менее 289 человек потеряли имущество в результате природных пожаров в Забайкальском крае, сообщила администрация региона.
Обновлено в 00:07
Футбол

Зобнин: «Надеюсь, удастся забить уже в ближайших матчах»

Обновлено вчера в 15:42
Общество

Теплицы дачников обкладывают штрафами и налогами

«Сфотографировали и вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, а их владельцам необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей», — сообщил мужчина.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек

В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
Транспорт

Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Политика

В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР

Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".
Обновлено в 06:06
Футбол

«Арсенал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Обновлено в 06:37
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей).
Обновлено в 01:05
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Эстонии следует впредь координировать действия, чтобы не раскалывать единство стран Балтии, и осторожно подходить к диалогу с Москвой, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс порталу BNS, комментируя встречу президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд.
Обновлено вчера в 19:25
Наука

ИИ смог определить возраст ребенка по движению глаз

Ученые из США создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который умеет определять возраст ребенка по особенностям движения его глаз.
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия

CNN: очаг возгорания в Нотр-Даме находился около шпиля

Очаг возгорания в соборе Парижской Богоматери начался находился в центральной части крыши здания вблизи основания его шпиля, сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 07:49
Политика

Вице-премьер РФ Борисов и Асад обсудили восстановление экономики Сирии

Вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов провел переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом по вопросам восстановления сирийской экономики.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Технологии

Boston Dynamics начнет продажу роботов SpotMini

Глава Boston Dynamics Марк Рейберт заявил, что серийное производство робопсов начнется в июле или августе этого года.
Обновлено в 04:59
Религия

20 апреля православные отметят Лазареву субботу

Обновлено 17 апреля в 11:30
Авто

Вариации кроссовера Renault Arkana раскрыты до премьеры

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), размещённое Росстандартом в открытом доступе, позволяет судить о модификациях, которые к лету будут предложены покупателям паркетника Renault Arkana.
Обновлено вчера в 08:59
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске

Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
Обновлено в 05:00
Транспорт

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»

Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Спорт

Олимпийский чемпион дисквалифицирован на четыре года за допинг

Кенийский легкоатлет Асбель Кипроп отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:30
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Лукашенко не стал комментировать слова Бабича о стоимости БелАЭС

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что Россия "разберется сама" в ситуации, которая сложилась вокруг недавних заявлений посла РФ в Минске Михаила Бабича о стоимости БелАЭС.
Обновлено в 07:25
Политика

Аваков сравнил происходящее на Украине с «Игрой престолов»

Глава МВД Украины Арсен Аваков сравнил происходящее в стране с "Игрой престолов" на своей странице в твиттере.
Обновлено в 03:29
Экономика

РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено вчера в 07:56
Политика

В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Общество

Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае

В Роструде напомнили о том, что в мае россиян ждут последние длинные выходные в этом году.
Обновлено в 04:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Циндао
Город в Китае
Город субпровинциального значения в Китае на востоке провинции Шаньдун, на берегу Жёлтого моря. Город расположен на полуострове Шаньдун и является важнейшим портом, военной базой и промышленным центром. В городе используется циндаоский диалект китайского языка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное