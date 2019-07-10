Армия и оружие

Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосцаВести.Ru 06:35

Проект легкого авианосца с газотурбинной силовой установкой разработан в Крыловском государственном научном центре. Водоизмещение корабля составит примерно 40 тысяч тонн, он сможет нести около 40 летательных аппаратов.
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с чего всё началось

Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца

Новая концепция неатомного авианосца для ВМФ предусматривает размещение на нем морских беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов.
РИА Новости02:42

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Разработчик рассказал о концепции неатомного авианосца для ВМФ России

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Газета.Ru02:36

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Говорит Москва02:55

Павел Филиппов: за пять лет и 200 млрд рублей авианосец будет построен

РИА Новости03:00
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 08:32, Вашингтон
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