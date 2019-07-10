Армия и оружие
Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосцаВести.Ru 06:35
Проект легкого авианосца с газотурбинной силовой установкой разработан в Крыловском государственном научном центре. Водоизмещение корабля составит примерно 40 тысяч тонн, он сможет нести около 40 летательных аппаратов.
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
Новая концепция неатомного авианосца для ВМФ предусматривает размещение на нем морских беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов.РИА Новости02:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
Наука
Ученые разработали новый способ похудения
Обновлено в 03:55
Кино
«Король Лев»: первые зрители назвали фильм визуальной магией
Журналисты назвали картину "уникальным визуальным опытом", "визуальной магией" и "техническим достижением", сравнили ремейк "Короля Льва" с документальным фильмом о природе, похвалили музыку и озвучку.
Обновлено в 06:13
Политика
Пушков предложил ограничить въезд в Россию для Нино Катамадзе
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации в среду выступил с инициативой ограничить въезд в РФ для грузинской певицы Нино Катамадзе, спикер палаты Валентина Матвиенко предложила формализовать предложение.
Обновлено в 03:59
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Общество
В Минюсте Польше надеются, что суд не выдаст россиянина Лисова Швеции
Мужчина с дочками пока ждут вердикта суда в Варшаве Заместитель министра юстиции Польши Михал Войтик выразил надежду, что суд не станет выдавать Швеции россиянина Дениса Лисова, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:06
Общество
В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в августе
В некоторых российских регионах к концу лета ожидаются погодные аномалии, сообщает "Российская газета" со ссылкой на представителя Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 01:38
Кино
В США скончался актер из фильма «Люди в черном»
Обновлено в 02:53
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Киевской области
Президент Украины назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Наука
«Роскосмос» показал беспилотный трактор
Обновлено в 05:10
Футбол
Тарасова на встречу с болельщиками «Локомотива» позвал Семин
Обновлено вчера в 19:49
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже
На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Беженец из Ирака осуждён на пожизненный срок за убийство девочки в ФРГ
Земельный суд Висбадена признал 22-летнего беженца из Ирака Али Башара, которому было отказано в убежище, виновным в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки Сюзанны Фельдман.
Обновлено в 05:31
Политика
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой
В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Хоккей
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:08
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Самолет из Черногории экстренно сел в аэропорту Калуги
Обновлено в 06:27
Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении переговоров по интеграции
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия
Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги
Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
Обновлено в 06:16
Политика
России вручили ноту протеста из-за салюта в честь освобождения Таллина
Представитель российского посольства в Эстонии был вызван в МИД из-за салюта по случаю освобождения Таллина от фашистов советскими войсками.
Обновлено в 06:04
Политика
Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским парад
Премьер-министр Украины Гройсман на заседании Кабмина в среду, 10 июля, поручил Минфину и Минобороны найти дополнительные средства для проведения военного парада на День независимости.
Обновлено в 05:23
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян
«Казалось бы, не так много — 1%, но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,2%, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематичным», — сказал Кудрин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 06:43
Авто
Прекращается выпуск легендарного «Жука» от Volkswagen
В среду, 10 июля, концерн Volkswagen снимет с производства одну из самых популярных моделей в мировой истории – легендарный Volkswagen Beetle («Жук», или Vocho, как его называют в Мексике).
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
В страшном ДТП на «Тавриде» погибли двое детей
В аварии погибло три человека, в том числе двое детей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД, пишет РИА Новости (Крым).
Обновлено в 02:41
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Спикер Рады призвал военных провести парад в Киеве
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий раскритиковал решение президента Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости и призвал военных 24 августа провести шествие по центральной улице Киева.
Обновлено в 04:30
Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25