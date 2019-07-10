Новая концепция неатомного авианосца для ВМФ предусматривает размещение на нем морских беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов.

с чего всё началось

Проект легкого авианосца с газотурбинной силовой установкой разработан в Крыловском государственном научном центре. Водоизмещение корабля составит примерно 40 тысяч тонн, он сможет нести около 40 летательных аппаратов.

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