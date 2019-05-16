Экономика
Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мираГазета.Ru 07:18
Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Авто
В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»
Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Наука
Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом
Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Футбол
«Реал» назван самым дорогим брендом мирового футбола
Самым дорогим брендом назван мадридский "Реал", который эксперты компании оценили в 1,646 млрд евро.
Обновлено в 09:45
Политика
Конгрессмены США призывают ввести санкции против Турции из-за С-400
Конгрессмены США от партий демократов и республиканцев внесли на рассмотрение в Конгресс резолюцию, которая призывает ввести санкции в отношении Турции, а также исключить Анкару из программы по созданию истребителей F-35, в случае покупки российских С-400.
Обновлено вчера в 23:30
Культура
Каннский фестиваль начался со скандала
Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
Обновлено вчера в 03:02
Политика
Путин обсудит с Собяниным вывоз мусора из Москвы в другие регионы
Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
Обновлено в 10:37
Политика
Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос о строительстве храма
Мэрия Екатеринбурга готова провести опрос населения о строительстве храма на месте сквера, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра города Екатерину Куземку.
Обновлено в 10:20
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Авто
В России упали продажи автомобилей с механической коробкой передач
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Происшествия
«Ни организаторов, ни финансирования». Политтехнолог — о том, как устроен протест в сквере у Драмы
Обновлено в 08:00
Происшествия
На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей: два человека погибли
Восемь автомобилей столкнулись в Предгорном районе Ставропольского края днём 16 мая, сообщила пресс-служба ГИБДД по краю.
Обновлено в 08:16
Общество
РМК и УГМК выделят средства на озеленение Екатеринбурга
Обновлено в 09:48
Политика
Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока
Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Музыка
В Тель-Авиве назвали первых финалистов Евровидения
В Тель-Авиве завершился первый полуфинал Евровидения, зрители узнали имена первых десяти финалистов.
Обновлено 14 мая в 17:48
Здоровье
Россияне назвали основными причинами своих болезней работу и стресс
Каждый четвертый опрошенный (25%) назвал основной причиной своих болезней возраст и отсутствие отдыха.
Обновлено в 07:45
Путешествия
АТОР: в этом году спрос на туры на майские праздники вырос на 20%
Число российских туристов, которые в период майских праздников 2019 года выезжали на отдых в регионы РФ и за рубеж, выросло на 20% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 10:29
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Космос
В интернет попали закрытые данные о российских спутниках
В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Общество
В Алабаме проголосовали за жесткий запрет абортов
Правозащитники намерены не допустить вступления документа в силу. Заксобрание штата Алабама, США, проголосовало за жесткий запрет абортов.
Обновлено вчера в 05:42
Гаджеты
Vivo радикально снизила цены на свои смартфоны в России
Обновлено в 09:09
Политика
Путин допустил возвращение системы распределения выпускников вузов
Президент России Владимир Путин допустил возрождение в стране системы распределения выпускников высших учебных заведений, получивших образование за счет бюджета.
Обновлено в 09:21
Политика
Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России
Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:48
Политика
Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий
Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий, отметив, что в этой сфере грань зыбкая, но вопрос надо решить в соответствии со здравым смыслом.
Обновлено в 10:33
Авто
Интерьер нового Bentley Flying Spur отделают 3D-кожей
Компания Bentley опубликовала очередной тизер нового Flying Spur, который станет еще роскошнее и впервые в истории автомобилестроения получит инновационную обивку салона из специальной 3D-кожи.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В московском Институте физической химии произошел взрыв
Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Экономика
Чистый вывоз капитала из РФ в январе-апреле увеличился почти вдвое
Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2019 года, по предварительной оценке, составил $34,7 млрд, что в 1,9 раза превышает показатель аналогичного периода 2018 года ($18,5 млрд), следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Завершено следствие в отношении главы центра, где умер Марьянов
Следственный комитет (СК) закончил расследование уголовного дела в отношении главы реабилитационного центра "Феникс" Оксаны Богдановой.
Обновлено в 10:18