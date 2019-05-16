Экономика
Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мираГазета.Ru 07:18
Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.
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Общество
Group-IB оценила стоимость накрутки голосов в финале шоу «Голос»
В четверг Group-IB обнародовала промежуточные результаты проверки, сообщив о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу Абрамовой, дочери бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу.
Обновлено в 15:37
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Происшествия
Под завалами рухнувшего в Шанхае здания погибли семь человек
Спасателям удалось обнаружить и вытащить из под завалов обрушившегося в Шанхае здания 21 человека, семеро из них умерли в результате полученных травм.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура официально развелась с мужем
Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев официально развелись после шести лет брака.
Обновлено в 09:00
Общество
Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска
С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Обновлено в 14:45
Общество
Названы директора российских музеев с самым высоким доходом
Замыкает тройку самых высокооплачиваемых глав российских музеев генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Обновлено вчера в 11:50
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Единоборства
Федор Чудинов победил Бежарана в поединке за титул WBA Continental
Бывший чемпион мира по версии WBA (Super) россиянин Федор Чудинов победил немца Рафаэля Бежарана в поединке за титул WBA Continental во втором среднем весе.
Обновлено в 15:26
Энергетика
Россия обсуждает с Туркменистаном новый контракт на поставку газа
Россия обсуждает с Туркменистаном возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Здоровье
Россиянин с ВИЧ отметил столетний юбилей
Глава Роспотребнадзора заявила на форуме "Остановим СПИД вместе", что возраст ВИЧ-инфицированных людей при соблюдении терапии может доходить до 100 лет.
Обновлено в 12:13
Политика
Владимир Путин встретится с участниками медифорума ОНФ в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с участниками медиафорума ОНФ в Сочи 16 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Авто
В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»
Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Интернет
Компания ESET предупредила пользователей о новой угрозе в WhatsApp
Международная антивирусная компания ESET предупредила пользователей о новой фишинговой атаке в WhatsApp.
Обновлено в 09:46
Культура
Ирину Алферову возмутили претензии Голливуда к Алену Делону
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Россия и Перу обсуждают поставку дополнительной партии МиГ-29
Перуанские военнослужащие проявляют заинтересованность в приобретении дополнительной партии авиационной техники данного типа.
Обновлено в 01:41
Экономика
ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»
Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Политика
Замглавы администрации президента Украины подал в отставку
Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев подал в отставку.
Обновлено в 14:41
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 13:53
Политика
Кадыров отреагировал на санкции США против своих приближенных
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал в своем телеграме на санкции минфина США против отряда "Терек" в рамках "акта Магнитского".
Обновлено в 15:28
Политика
Трамп объявил чрезвычайное положение в киберпространстве США
Указ Трампа Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) объявил чрезвычайное положение в киберпространстве США.
Обновлено в 09:28
Политика
Посольство заявило о предвзятости Британии к российским дипломатам
Посольство РФ в Великобритании зафиксировало как минимум 14 случаев пристрастного отношения британской погранслужбы к дипломатам МИД РФ и гостям дипмиссии за последнее время.
Обновлено в 13:06
Политика
Украинцы высказались за переговоры Зеленского с Россией по Донбассу
Три четверти украинцев считают, что для достижения мира в Донбассе избранный украинский президент Владимир Зеленский должен пойти на переговоры с Россией, свидетельствуют данные исследования Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко и Социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 10:48
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты
Asus презентовала смартфон с поворотной камерой
Обновлено в 14:31