Экономика

Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мираГазета.Ru 07:18

Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.
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