Экономика
Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мираГазета.Ru 07:18
Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.
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Музыка
Первый канал аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 10:21
Политика
Путин удивился «летающей» земле в Ленинградской области
В ходе медиафорума ОНФ в Сочи президенту Владимиру Путину рассказали о махинациях с землей во Всеволожском районе Ленинградской области, где участки на бумаге оказываются в нескольких километрах от своего реального местонахождения, сообщает 47news.
Обновлено в 12:46
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Футбол
Футболистов Ильина и Мирзова вызвали в КДК после конфликта на матче
Нападающего ФК «Урал» Владимира Ильина и полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) после конфликта во время матча Кубка России.
Обновлено в 10:33
Хоккей
Юрзинов прокомментировал результаты России на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:15
Политика
Путин допустил возвращение системы распределения выпускников вузов
Президент России Владимир Путин допустил возрождение в стране системы распределения выпускников высших учебных заведений, получивших образование за счет бюджета.
Обновлено в 09:21
Экономика
Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты
Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Происшествия
МИД Эстонии направит консула к задержанным в Калининграде рыбакам
МИД Эстонии собирается направить консула в Калининград для решения проблем эстонских моряков, задержанных по подозрению в браконьерстве.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Бывший муж Волочковой завел роман с телеведущей
Бизнесмен Игорь Вдовин, бывший супруг Анастасии Волочковой, после расставания с балериной сыграл свадьбу с рок-певицей Варварой Демидовой, однако их союз продлился недолго.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев выругался матом после аннуляции результатов шоу «Голос. Дети»
Выпускник «Дома-2» не смог сдержать свой гнев даже после того, как сегодня, шестнадцатого мая, было объявлено об аннуляции результатов голосования.
Обновлено в 11:49
Здоровье
В Перми врач отказался спасать пациента из-за бюрократии
Причиной оказалась банальная бюрократия — медик отказал человеку в помощи из-за неправильно оформленного направления на госпитализацию, передает URA.ru.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»
Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Политика
Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока
Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Политика
Путина возмутила ситуация с детской «площадкой-фантомом» в Рязани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
Путин потребовал 76 истребителей Су-57
Российский лидер Владимир Путин потребовал закупить 76 самолетов Су-57 за 9 лет.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Путин поручил установить День географа
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству установить 18 августа День географа. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 11:50
Наука
Изменение климата Земли превратили в музыку
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
Обновлено в 06:13
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
Обновлено в 01:54
Политика
Ангела Меркель признала невозможность остановить «Северный поток-2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель скептически оценила планы Еврокомиссии остановить строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 00:52
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Политика
В команде Зеленского отреагировали на выбор даты инаугурации
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировала на согласованную депутатами Верховной Рады дату инаугурации.
Обновлено в 06:09
Общество
Роскачество рассказало, как правильно выбрать подгузник
Эксперты Роскачества проведут проверку 29 наиболее известных брендов детских подгузников из разных стран.
Обновлено в 06:27