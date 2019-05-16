Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мираГазета.Ru 07:18

Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.

Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мира

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Происшествия На Урале в ДТП с грузовиком погибли сотрудник полиции с женой и сыном Сотрудник полиции в свой выходной на автомобиле Lada Granta вез семью в больницу в Екатеринбурге.

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Происшествия В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.

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