Экономика
Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мираГазета.Ru 07:18
Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Культура
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения
Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
Обновлено в 13:51
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено в 08:24
Политика
Проводы Порошенко: назначена дата инаугурации Зеленского
Обновлено в 13:49
Авто
Nissan представил новый шоссейный автопилот
Японский автопроизводитель Nissan представил систему автономного управления ProPILOT 2.0, которая не требует от водителя удерживать руки на руле при езде по шоссе внутри занимаемой полосы.
Обновлено в 12:43
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Космос
Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны
В ходе нескольких месяцев работы на обратной стороне Луны роверу "Юйту-2" удалось обнаружить два типа пород лунной мантии, дальнейшее изучение которых, как считают ученые, даст ценную информацию об истории формирования Земли и ее спутницы, передает Nature.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
Мэр Екатеринбурга заявил о приостановке строительства храма
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что работы по строительству храма на месте сквера остановлены до подведения результатов опроса горожан.
Обновлено в 13:22
Экономика
Банк России начал применять метод «тайного покупателя»
Банк России начал применять метод "тайного покупателя" при проверках соблюдения прав потребителей финансовых услуг.
Обновлено в 13:39
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»
12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено в 06:27
Культура
Каннский фестиваль начался со скандала
Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия
На Урале в ДТП с грузовиком погибли сотрудник полиции с женой и сыном
Сотрудник полиции в свой выходной на автомобиле Lada Granta вез семью в больницу в Екатеринбурге.
Обновлено в 12:45
Здоровье
Около 18 процентов россиян верят в заражение ВИЧ через укус комара
Около 18 процентов россиян уверены, что заразиться ВИЧ можно через укус комара. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 09:06
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Экономика
Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты
Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Космос
Американский модуль МКС может стать непригодным для сна
Обновлено в 12:43
Экономика
В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд
С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 13:55
Политика
ПЦУ: митрополит Филарет управляет несуществующим Киевским патриархатом
Священнослужитель продолжает публиковать распоряжения от имени этой структуры и требует их исполнения от епископов "новой церкви" Митрополит Филарет, ранее возглавлявший Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), продолжает вести деятельность от имени этой структуры, сообщается на сайте "новой церкви" Украины.
Обновлено в 13:00
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес
Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 12:10
Происшествия
На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей: два человека погибли
Восемь автомобилей столкнулись в Предгорном районе Ставропольского края днём 16 мая, сообщила пресс-служба ГИБДД по краю.
Обновлено в 08:16
Музыка
Мик Джаггер снова танцует после операции на сердце
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с супругом
Кудрявцева рассказала, что раньше не очень горела желанием отпускать мужа на тусовки с друзьями, но теперь она стала старше, и к подобным развлечениям относится намного спокойнее.
Обновлено в 03:56
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Хоккей
Сборная Швеции забросила девять шайб в ворота австрийцев
В составе победителей по шайбе забросили Габриэль Ландеског, Маркус Крюгер, Вильям Нюландер, Адам Ларссон, Марио Кампе, Деннис Расмуссен, Элиас Линдхольм, Оливер Экман-Ларссон и Элиас Петтерссон.
Обновлено в 12:26
Авто
Интерьер нового Volkswagen Golf показали вживую
Напомним, что официальная презентация нового Volkswagen Golf будет проходить в октябре этого года в рамках специально организованного мероприятия в Вольфсбурге.
Обновлено в 03:16
Космос
Обсерватории Maunakea проливают свет на затемненную Солнечную систему
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43