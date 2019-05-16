В топ-100 рейтинга Forbes вошли четыре российские компанииКоммерсантъ 03:52

Всего в 2019 году в рейтинг вошли 22 российские компании против 25 в прошлом году.

В топ-100 рейтинга Forbes вошли четыре российские компании

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