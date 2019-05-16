Экономика
В топ-100 рейтинга Forbes вошли четыре российские компанииКоммерсантъ 03:52
Всего в 2019 году в рейтинг вошли 22 российские компании против 25 в прошлом году.
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Общество
Пригожин считает победу дочери Алсу законной
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
«Бил ногой по голове»: Викторию Комиссарову из «Дома-2» жестоко избили
Девушка рассказала, что стала жертвой жестокого рукоприкладства, угроз и преследований.
Обновлено в 11:36
Здоровье
Минздрав предложил меры по борьбе со «школьными» заболеваниями
Минздрав предлагает повысить доступность диспансерного наблюдения для детей, страдающих хроническими заболеваниями, обусловленными факторами внутришкольной среды.
Обновлено в 05:01
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Хоккей
Сборная Чехии взяла верх над Латвией на чемпионате мира
Обновлено в 16:45
Футбол
Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка России
После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт.
Обновлено в 15:41
Общество
Рязанский Лесопарк посетили сотрудники следственного комитета
Рязанский Лесопарк посетили сотрудники следственного комитета.
Обновлено в 14:28
Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Музыка
Нагиев прокомментировал отмену итогов голосования в шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу.
Обновлено в 08:54
Культура
Представлен первый в России аудиосериал
Автор романа «Метро 2033» Дмитрий Глуховский написал и озвучил первый в России аудиосериал «Пост».
Обновлено в 16:00
Экономика
В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд
С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Политика
Немецкий журналист объяснил слабость Германии перед Россией
Немецкая культура всегда питала слабость к России, пишет для The American Interest журналист, политический обозреватель Die Welt Ричард Херцингер.
Обновлено в 10:04
Общество
Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя
Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя, произошедшего днём 16 мая. Об этом сообщается на странице сервиса в Twitter.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
ВСУ обстреляли автобус с рабочими ДФС
Обновлено в 09:24
Музыка
Определились все финалисты «Евровидения-2019»
В Тель-Авиве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 17:08
Политика
Лавров встретится с главами МИД Германии и Бельгии в Хельсинки
Глава МИД России Сергей Лавров встретится с министрами иностранных дел Германии и Бельгии Хайко Маасом и Дидье Рейндерсом на полях министерской сессии комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки 16—17 мая.
Обновлено в 03:00
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Двухлетнюю девочку оставили в детской поликлинике в Москве
Сегодня около 6 часов вечера посетительница детской поликлиники № 15 оставила там маленького ребёнка.
Обновлено в 15:26
Происшествия
В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача
В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.
Обновлено в 09:56
Политика
Трамп ввел чрезвычайное положение, чтобы запретить оборудование Huawei
Чтобы ввести запрет, президент Дональд Трамп подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в стране и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, представляющими угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Общество
Стали известны подробности родов Алины Кабаевой
В московском роддоме на время пребывания бывшей гимнастки Алины Кабаевой расселили целый этаж.
Обновлено в 03:55
Происшествия
На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей: два человека погибли
Восемь автомобилей столкнулись в Предгорном районе Ставропольского края днём 16 мая, сообщила пресс-служба ГИБДД по краю.
Обновлено в 08:16
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Авто
KIA анонсировала новинки для российского рынка
Обновлено в 10:02
Экономика
«Фосагро» завершила квартал с рекордными показателями
Крупных инвестиций компания в ближайшее время не планирует: основные инвестиционные проекты «Стратегии 2020» – строительство производств аммиака и гранулированного карбамида – уже завершены.
Обновлено в 09:31
Спорт
Загитова опубликовала фото с теннисного корта
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 16-летняя россиянка Алина Загитова поделилась новой фотографией с отдыха.
Обновлено в 14:28