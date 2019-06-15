Экономика
Российские компании в рамках ЭКСПО в Харбине проведут 400 переговоровПолитика Сегодня 08:41
За два дня пройдет 400 переговоров и российская сторона рассчитывает на то, что они будут результативными, отметил Слепнев. Мероприятие стартовало в Харбине в субботу и продлится по 19 число. Выставка развернулась на 86 тысяч квадратов.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:04, Вашингтон
Политика
Яценюк гордо назвал себя причиной поражения Порошенко на выборах
Один из наиболее предприимчивых майданщиков и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Петру Порошенко не стоило ввязываться в противостояние с ним пять лет назад.
Обновлено в 05:26
Политика
В Черногории прошло массовое богослужение в защиту Сербской церкви
В Подгорице у собора Воскресения Христова прошло массовое богослужение в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ).
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Алибасов не может понять, какой сейчас год
Сын Бари Алибасова рассказал, что его отец все еще находится в реанимации, однако медики дают достаточно позитивный прогноз.
Обновлено в 10:19
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой
В Пензе скончался один из пострадавших в массовой драке, которая произошла в селе Чемодановка Бессоновского района.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Экономика
ЦБ изучает возможность запуска цифровой валюты
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе студенческой конференции «Россия — ЕС» в Сколкове заявила, что регулятор изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено в 09:17
Общество
Стала известна судьба «кота-самозванца» Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что кота, которого продали семье Алибасова, выдав его за сбежавшего питомца продюсера, приютила фанатка группы «На-На», сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий
В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.
Обновлено в 08:26
Наука
Первые многоклеточные были не такими, как считалось ранее
Издавна считалось, что первые многоклеточные были очень похожи по строению и функциям на современные губки.
Обновлено 13 июня в 12:23
Футбол
Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время продлит контракт с "армейцами".
Обновлено в 08:18
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Лукашенко подарил Си Цзиньпину скульптуру аиста и корзину продуктов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил лидеру Китая Си Цзиньпину в качестве подарков на день рождения бронзовую скульптуру аиста и корзину с белорусскими продуктами.
Обновлено в 10:23
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено в 09:12
Музыка
Алсу стала народной артисткой Башкирии
О присвоении популярной российской певице Алсу звания народной артистки Башкортостана стало известно на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии" в Уфе.
Обновлено в 04:40
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Политика
В Японии ответили на заявление США о танкерах в Оманском заливе
Правительство Японии ответило на заявления США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 10:02
Политика
Трамп поведал об НЛО и обвале рынка
Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46
Футбол
Украина - Южная Корея: прогноз на финал чемпионата мира (до 20 лет)
В 2017 году чемпионат мира до 20 лет проходил в Южной Корее и вот спустя 2 года импульс соревнования дал свои плоды - футбольная сборная этой страны впервые в истории пробилась в финал.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100
Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено в 06:08
Здоровье
Приморскстат: В Приморье растет число ВИЧ-инфицированных
Накануне профессионального праздника медицинских работников Приморскстат рассказал о медицинской помощи населению Приморского края в 2018 году, сообщает ЕНВ.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса в самое ближайшее время.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Подозреваемому в убийстве матери младшему сыну Соколова продлили арест
Ранее сообщалось, что младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери.
Обновлено в 10:20
Наука
Какими будут крылья самолетов будущего: снова берем пример с птиц
Помимо опасности для других самолетов, формирование вихря не только отнимает часть подъемной силы крыла, но и создает сопротивление движению вперед.
Обновлено вчера в 13:18
Наука
Инженеры создали робота, способного иронизировать
За основу своей разработки немецкие инженеры взяли специального робота, "умеющего" совершать мимические движения, воспроизводить человеческий голос и принимать участие в диалоге, отвечая на простые вопросы.
Обновлено вчера в 09:32
Общество
Как партнеры Игоря Чайки получают государственные деньги за то, что москвичи ходят в платные туалеты. Расследование Ивана Голунова
Как выяснил спецкор «Медузы» Иван Голунов, установкой туалетов занимаются компании бывшего московского чиновника, имеющего совместные бизнес-интересы с сыном генпрокурора России Игорем Чайкой.
Обновлено в 05:33
Авто
«Мазда Соллерс» начала серийное производство двигателей для Японии
«Мазда Соллерс» приступает к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.
Обновлено вчера в 21:47