Экономика
Российские компании проведут на ЭКСПО в Харбине более 400 переговоровРИА Новости 07:49
Российские компании проведут на полях VI российско-китайского ЭКСПО в Харбине более 400 переговоров при содействии РЭЦ, заявил в субботу генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, выступая на V российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
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Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
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Сорванный ветром лист кровли упал на пассажирский поезд
В Смоленской области в результате сильного ветра лист кровли сорвался и упал на проходящий пассажирский поезд.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганами
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
Як-52 упал в реку во время авиашоу в Польше
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Армия и оружие
Сирийские военные отразили атаку террористов в Хаме
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей, сообщает РИА "Новости".
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Авто
Renault Arkana: важная информация о новинке
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Авто
Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ
Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.
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Политика
Зеленский анонсировал инвестиции в Донбасс
Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку законопроектов, которые должны будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Донбассе.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе
Обновлено в 05:46
Музыка
Алсу стала народной артисткой Башкирии
О присвоении популярной российской певице Алсу звания народной артистки Башкортостана стало известно на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии" в Уфе.
Обновлено в 04:40
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Авто
Интересные представители испанского автопрома
Автомобили, которые выпускают испанские компании, не так известны в мире, тем не менее, есть целый ряд интересных испанских брендов, которые выпускают продукцию высокого качества.
Обновлено в 08:30
Общество
Малышева ответила на критику после эфира о детях с заболеваниями
Выпуск передачи Малышевой "Жить здорово" назывался "Откуда берутся дети-кретины".
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 06:56
Футбол
Дрогба может войти в тренерский штаб Лэмпарда в «Челси»
По информации The Sun, 40-летний Лэмпард, имеющий год опыта работы главным тренером, провел беседу с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, согласившись возглавить клуб.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину
Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие
Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий
В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
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Гаджеты
Sony объявила цены на флагман Sony Xperia 1 в России
Обновлено в 04:35
Происшествия
Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге
Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.
Обновлено в 08:27
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24