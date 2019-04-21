Экономика

Российские компании смогут судиться в иностранном арбитражеНовая газета 03:32

Гонконгский арбитраж стал первым иностранным арбитражем, где смогут судиться российские компании после закона о реформе арбитража, отмечают «Ведомости».
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Компании РФ снова смогут обращаться в иностранный арбитраж

Финмаркет04:38

Российские компании смогут судиться в иностранном арбитраже

Новая газета03:32

Российский бизнес сможет судиться в Гонконгском международном арбитраже

Право.ру05:55

Российский бизнес сможет судиться в иностранном арбитраже

Inc.Russia02:49

Гонконгский арбитраж получил право разбирать споры российских предпринимателей

Газета Малый бизнес05:18

Российский бизнес снова сможет судиться в иностранном арбитраже

Ведомостивчера в 17:32
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Происшествия

На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв

На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв. Он произошел возле церкви во время обезвреживания еще одной бомбы, передает Reuters.
Обновлено в 06:50
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Москве нашли мертвой экс-чемпионку России по тайскому боксу

В Москве нашли тело бывшей чемпионки России по тайскому боксу Кристина Мялина, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:03
Авто

Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России

Стоимость кроссовера в нашей стране теперь стартует с отметки в 1 029 900 рублей за комплектацию Classic с механической КПП и 1 089 900 – с автоматом (Soul предыдущего поколения можно было купить как минимум за 1 06 900 рублей).
Обновлено в 07:08
Политика

Совет Федерации одобрил закон о суверенном рунете

Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета.
Обновлено в 07:18
Экономика

Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%

В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.
Обновлено в 05:05
Здоровье

3 ошибки в питании, которые мешают похудеть даже при занятиях спортом

По данным издания «Московский комсомолец», эксперты выделяют три ошибки, связанные с питанием и мешающие сбрасывать вес даже при занятиях спортом.
Обновлено в 04:56
Игры

Создатель Star Citizen верит, что Anthem еще имеет шансы на успех

Обновлено в 05:43
Политика

Зеленский побеждает на выборах президента Украины

Порошенко удалось победить в Львовской области. Свои поздравления с победой Зеленскому направил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos

Жертвами терактов на Шри-Ланке стали трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольха Повльсена, крупнейшего акционера онлайн-магазина Asos и владельца сети Bestseller.
Обновлено в 05:11
Общество

В России выявили убыль населения в 60 регионах

По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Политика

Зеленский обратился к странам бывшего СССР

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено вчера в 20:27
Авто

В России заметно упали продажи люксовых автомобилей

В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»

Обновлено в 06:35
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Авто

Aston Martin V12 Zagato возродят в честь 100-летнего юбилея

Компания R-Reforged собирается выпустить ограниченную серию V12 Vantage, посвященную 100-летнему юбилею ателье Zagato.
Обновлено в 06:38
Финансы

Официальные курсы доллара и евро снизились

Ранее сообщалось, что официальный курс евро резко снизился.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 03:24
Происшествия

ФСБ провела скрытую съемку из галстука генерала СКР

Суд в Петербурге в ходе процесса по делу о вымогательстве денег у главы калининградского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенанта Виктора Леденева изучил запись переговоров, скрыто записанных ФСБ, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:49
Общество

Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных

Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.
Обновлено в 06:49
Энергетика

Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Политика

Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах

Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Общество

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты

В некоторых регионах соискатели могут рассчитывать на зарплату, значительно выше уровня ожидания, из-за недостатка квалифицированных кадров, сообщил замглавы Роструда Денис Васильев.
Обновлено в 05:54
Хоккей

Валерий Шанцев покинул пост гендиректора московского «Динамо»

В понедельник, 22 апреля, стало известно, что руководство хоккейного клуба «Динамо» Москва приняло решение разорвать контракт с генеральным директором Валерием Шанцевым.
Обновлено в 04:48
Политика

В Крыму предостерегли Зеленского от непризнания полуострова российским

Активнее всего за Зеленского голосовали в Луганской области (89,09%), меньше всего — в Львовской (34,46%) Крым стал российским регионом в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.
Обновлено в 05:35
Политика

Савченко назвала виновников ухудшения отношений Украины и России

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что отношения между Москвой и Киевом испортили «безмозглые» политики.
Обновлено вчера в 20:36
Теннис

Мария Шарапова сообщила, что не беременна

Россиянка Мария Шарапова, отвечая на вопросы болельщиков в Инстаграме, сообщила, что она не беременна.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
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