Экономика
Российские компании проведут на ЭКСПО в Харбине более 400 переговоровРИА Новости 07:49
Российские компании проведут на полях VI российско-китайского ЭКСПО в Харбине более 400 переговоров при содействии РЭЦ, заявил в субботу генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, выступая на V российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:18, Вашингтон
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами
Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Гаджеты
MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G
На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено в 06:20
Авто
В России выросла цена на кроссовер DFM AX7
Все комплектации DFM AX7 выросли в цене на 30 тыс. рублей, это 2,3 — 2,5% от прежней стоимости автомобиля.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Россияне пострадали в ДТП в Турции
Обновлено в 07:24
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 14:32
Общество
Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
Обновлено в 20:04
Культура
Том Хэнкс на спор ограбил магазин в Лос‐Анджелесе
Обновлено в 21:15
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП под Воронежем
По словам собеседника агентства, в 20:26 часов на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск" произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus двигавшегося в сторону Воронежа, и микроавтобуса Volkswagen, в результате которого 7 человек погибли и 2 пострадали.
Обновлено в 15:07
Общество
Эксперты рассказали о влиянии знака зодиака на поиск работы
Чтобы не запутаться в мифической эзотерике и остаться на стороне здравого смысла, Superjob рекомендует соискателям, во-первых, не увлекаться всевозможными тестами, предлагающими выяснить по знакам зодиака, какая работа подходит больше всего.
Обновлено в 21:00
Происшествия
Отчет МАК показал причины катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет обнародовал предварительный отчет о катастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100, который 5 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 12:32
Энергетика
Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин
Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено в 14:58
Наука
Птицы синхронизируют мысли, когда поют дуэтом
Немецкие орнитологи выяснили, что мысли птиц начинают синхронизироваться, когда они поют дуэтом.
Обновлено в 02:12
Футбол
Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»
Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в семнадцатый раз.
Обновлено в 16:33
Общество
Семь фактов о прямой линии с губернатором Югры Натальей Комаровой
Факт первый: прошлые поручения исполняются Прямой диалог с губернатором начался со злободневного вопроса югорчан: транспортного.
Обновлено в 20:00
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Общество
Панин рассказал о больших проблемах с сексом у россиян
Обновлено в 17:57
Технологии
E.ON использует VR-технологии для обучения сотрудников электростанций
Как сообщает издание Power Engineering International, компания планирует проводить обучение сотрудников электростанции с помощью VR-технологий.
Обновлено в 05:07
Политика
Цекало напомнили о шутке про Крым
Обновлено в 14:38
Политика
Медведчук обвинил Порошенко в росте тарифов на газ на Украине
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика бывшего президента Украины Петра Порошенок привела к многократному увеличению тарифов на газ.
Обновлено в 22:56
Экономика
Глава Росгвардии Золотов закупит электрошокеры на 12 млн рублей
В декабре 2018 года ведомство Золотова тоже закупало электрошокеры «АИР-107У». Тогда за 1200 комплектов было уплачено 14,7 млн рублей.
Обновлено в 12:40
Общество
Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»
Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено в 11:24
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено в 19:14
Интернет
Смартфоны OnePlus массово раскрывали данные пользователей чужакам
У смартфонов OnePlus была раскрыта масштабная уязвимость в системе безопасности, затронувшая множество пользователей.
Обновлено в 11:10
Единоборства
Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS
Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе.
Обновлено в 17:21