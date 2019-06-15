Российские компании проведут на ЭКСПО в Харбине более 400 переговоровРИА Новости 07:49

Российские компании проведут на полях VI российско-китайского ЭКСПО в Харбине более 400 переговоров при содействии РЭЦ, заявил в субботу генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, выступая на V российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.

Российские компании проведут на ЭКСПО в Харбине более 400 переговоров

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Политика Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.

Гаджеты MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.

Авто В России выросла цена на кроссовер DFM AX7 Все комплектации DFM AX7 выросли в цене на 30 тыс. рублей, это 2,3 — 2,5% от прежней стоимости автомобиля.

Общество Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.

Происшествия Семь человек погибли в ДТП под Воронежем По словам собеседника агентства, в 20:26 часов на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск" произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus двигавшегося в сторону Воронежа, и микроавтобуса Volkswagen, в результате которого 7 человек погибли и 2 пострадали.

Общество Эксперты рассказали о влиянии знака зодиака на поиск работы Чтобы не запутаться в мифической эзотерике и остаться на стороне здравого смысла, Superjob рекомендует соискателям, во-первых, не увлекаться всевозможными тестами, предлагающими выяснить по знакам зодиака, какая работа подходит больше всего.

Происшествия Отчет МАК показал причины катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет обнародовал предварительный отчет о катастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100, который 5 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.

Энергетика Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.

Наука Птицы синхронизируют мысли, когда поют дуэтом Немецкие орнитологи выяснили, что мысли птиц начинают синхронизироваться, когда они поют дуэтом.

Футбол Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy» Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в семнадцатый раз.

Общество Семь фактов о прямой линии с губернатором Югры Натальей Комаровой Факт первый: прошлые поручения исполняются Прямой диалог с губернатором начался со злободневного вопроса югорчан: транспортного.

Технологии E.ON использует VR-технологии для обучения сотрудников электростанций Как сообщает издание Power Engineering International, компания планирует проводить обучение сотрудников электростанции с помощью VR-технологий.

Политика Медведчук обвинил Порошенко в росте тарифов на газ на Украине Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика бывшего президента Украины Петра Порошенок привела к многократному увеличению тарифов на газ.

Экономика Глава Росгвардии Золотов закупит электрошокеры на 12 млн рублей В декабре 2018 года ведомство Золотова тоже закупало электрошокеры «АИР-107У». Тогда за 1200 комплектов было уплачено 14,7 млн рублей.

Общество Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах» Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».

Интернет Смартфоны OnePlus массово раскрывали данные пользователей чужакам У смартфонов OnePlus была раскрыта масштабная уязвимость в системе безопасности, затронувшая множество пользователей.