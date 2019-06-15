Экономика
Российские компании в рамках ЭКСПО в Харбине проведут 400 переговоровПолитика Сегодня 08:41
За два дня пройдет 400 переговоров и российская сторона рассчитывает на то, что они будут результативными, отметил Слепнев. Мероприятие стартовало в Харбине в субботу и продлится по 19 число. Выставка развернулась на 86 тысяч квадратов.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:52, Вашингтон
Футбол
Рассказов: «Восстановление еще предстоит»
Восстановление еще предстоит, сейчас буду обсуждать с докторами. Хочется начать сбор в общей группе.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:43
Происшествия
В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганами
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе
Обновлено в 05:46
Происшествия
Старший сын Максима Соколова пришел в сознание
Старший сын экс-игрока сборной России Максима Соколова пришел в сознание.
Обновлено вчера в 08:45
Музыка
Алсу стала народной артисткой Башкирии
О присвоении популярной российской певице Алсу звания народной артистки Башкортостана стало известно на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии" в Уфе.
Обновлено в 04:40
Происшествия
После массовой драки в Чемодановке появится отделение полиции
В селе между жителями возник конфликт, который перерос в массовую драку Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился организовать в селе Чемодановка вблизи Пензы отделение полиции, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий
В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.
Обновлено в 08:26
Общество
Сын Алибасова рассказал о самочувствии отца
Обновлено в 09:09
Транспорт
Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса
Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
Технологии
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено в 09:26
Культура
Художник «Ну, погоди!» раскрыл прообраз зайца из мультфильма
По данным опроса ВЦИОМа, «Ну, погоди!» является самым популярным мультфильмом среди россиян.
Обновлено в 06:12
Культура
Земфира объяснила отказ выступить в Уфе на «Сердце Евразии»
Обновлено в 08:03
Космос
Звездный щит: как NASA планирует затмить звезды
Для эффективной работы щиту придется преодолеть примерно 40 000 км – огромное по современным меркам расстояние.
Обновлено в 08:09
Футбол
Погба устроит бойкот, если «Манчестер Юнайтед» не продаст его в «Реал»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет продолжить карьеру в "Реале", сообщает abc.es.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Уточняется, что авария произошла из-за столкновения автобуса со встречной машиной. Всего в ДТП пострадали 11 человек.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Москве задержали актёра из «Универа»
Обновлено в 02:21
Происшествия
На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России
Сотрудники СБУ обнаружили оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено в 09:35
Культура
Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой
Ургант пошутил, что эти перечисленные наименования являются одновременно и предвыборной программой, и потребительской корзиной.
Обновлено в 09:42
Политика
Зеленский анонсировал инвестиции в Донбасс
Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку законопроектов, которые должны будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Донбассе.
Обновлено в 08:15
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Общество
Глава СЖР пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил корреспондента "Медузы" Ивана Голунова выступить в воскресенье на митинге в Москве на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Як-52 упал в реку во время авиашоу в Польше
Спортивно-тренировочный самолет Як-52 потерпел крушение во время авиационного шоу в польском городе Плоцк в субботу, 15 июня.
Обновлено в 08:40
Политика
Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма
Певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 07:29
Политика
Шредер назвал законным присоединение Крыма к России
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что присоединение Крыма к России было законным.
Обновлено вчера в 22:48
Игры
Итоги E3 2019: во что мы будем играть в ближайший год?
Обновлено в 06:36
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве
Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.
Обновлено в 09:47