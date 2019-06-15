Экономика
Российские компании проведут на ЭКСПО в Харбине более 400 переговоровРИА Новости вчера в 07:49
Российские компании проведут на полях VI российско-китайского ЭКСПО в Харбине более 400 переговоров при содействии РЭЦ, заявил в субботу генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, выступая на V российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Политика
Украина предложила Молдавии транзит газа из ЕС
Общая мощность в точках соединений между Молдавией и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в сутки, что полностью покрывает потребности молдавских потребителей, указывает компания.
Обновлено 14 июня в 08:27
Общество
В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова
Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции рассказала РИА Новости, что власти Москвы согласовали проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня с 13.00 до 15.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.
Обновлено в 06:35
Космос
Стало известно, как Нибиру связана с «исчезновением» Марса и Плутона, – на очереди Земля
Марса и Плутона не оказалось на своих прежних местах в Солнечной системе.
Обновлено в 06:00
Общество
Названа средняя по России стоимость банкета на школьный выпускной
В России средняя стоимость банкета на выпускной для одного школьника составит 1,68 тыс. рублей, для класса из 30 учеников — 50,4 тыс. рублей.
Обновлено в 05:26
Футбол
СМИ: «Зенит» заинтересовался защитником «Наполи» Руем
Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» намерен получить в свой состав португальского защитника команды «Наполи» Мариу Руя, сообщает 16 июня Tuttosport.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским
Обновлено в 05:08
Экономика
Якутия и Китай подпишут соглашение о развитии строительства и туризма
Предполагается, что в рамках этого соглашения в Якутии будут строиться гостиницы, развиваться въездной туризм для граждан Китая, а также предполагается создание совместных предприятий ювелирной промышленности на базе алмазной продукции, добываемой в Якутии.
Обновлено в 04:51
Политика
Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину
Украинские власти проведут мониторинг поездок жителей Крыма на Украину.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Агутин назвал себя необычным подкаблучником
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Экономика
Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки
В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
Обновлено в 03:24
Политика
Во время массовых протестов в Гонконге погиб активист
По оценкам организаторов, 9 июня на акцию протеста вышли около миллиона граждан, в полиции число участников оценили в 240 тыс. Активисты выступают против появления закона, согласно которому власти смогут выдавать подозреваемых материковому Китаю, Макао и Тайваню, с которыми у Гонконга сейчас нет соглашения об экстрадиции.
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко закрыла собственную частную школу
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Махачкале прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста Гаджиева
В Махачкале у здания Советского районного суда прошли одиночные пикеты в поддержку редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено вчера в 13:03
Армия и оружие
Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео
Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22
Экономика
Реализаторы в Ростове уходят с рынков, чтобы не покупать онлайн-кассы
Ростовские реализаторы расторгают договора с рынками, чтобы не устанавливать онлайн-кассы.
Обновлено вчера в 13:59
Общество
Ученые выяснили всю правду об активированном угле
Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Сельские больницы Волгоградской области пополнились новыми кадрами
С 2012 года на работу в сельскую местность отправились 392 врача, каждый из которых получил по миллиону рублей, и 120 фельдшеров, получивших по 500 тысяч рублей из областного бюджета.
Обновлено в 02:32
Футбол
«Зенит» вновь претендует на Баделя
На 30-летнего Баделя претендуют "Бордо", "Фенербахче" и "Зенит".
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
Политика
Трамп сообщил о «невиданном крахе» экономики США
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что экономику страны ждёт "невиданный крах", если он не станет президентом на следующий срок.
Обновлено в 03:32
Политика
Филарет начал рассылать приглашения на собор вопреки угрозам отлучения
Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) начал рассылку на собор для восстановления УПЦ КП.
Обновлено в 06:05
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Эрнандес может перейти в «Сампдорию»
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей
Анна Семенович сообщила поклонникам в Instagram, что отравилась вареным языком. Она разместила в разделе «истории» снимок с капельницей.
Обновлено в 04:44